Единороссы поборются за историческую правду вместе с белорусскими партийцами

«Единая Россия» (ЕР) и ведущая партия Белоруссии «Белая Русь» договорились о сотрудничестве в идеологической сфере. Совместное заявление о «недопустимости фальсификации исторической правды и возрождения нацизма» подписали 29 августа в Москве секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев и председатель белорусской партии Ольга Чемоданова.

Фото: Единая Россия Владимир Якушев и Ольга Чемоданова

Фото: Единая Россия

Россиян и белорусов объединяют «общая история» и «общая память о минувшей войне», а их взгляды на «значение тех событий» совпадают, подчеркнул господин Якушев: «Это особенно важно сейчас, когда многие государства Запада и их сателлиты пытаются принизить роль Советского Союза в войне». Москва и Минск «выступают за борьбу с героизацией нацизма и других идеологий шовинизма» на площадке ООН, и в ЕР считают необходимым «развивать эту работу на партийном уровне», а также «активнее мобилизовать международное сообщество в поддержку подобных начинаний», добавил партиец.

Работа по защите исторической памяти может также стать одним из направлений сотрудничества между молодежными подразделениями партий, заметил Владимир Якушев и предложил «наладить взаимодействие» в этом направлении между «Искрой» (молодежка «Белой Руси») и «Молодой гвардией Единой России». Кроме того, единоросс обратил внимание коллег на «большой потенциал взаимодействия» с новыми российскими регионами, а также поприветствовал «инициативы, связанные с нашими совместными гуманитарными акциями в поддержку жителей российских регионов, пострадавших от действий неонацистов».

В свою очередь, Ольга Чемоданова пообещала «сделать все возможное», чтобы темы патриотического воспитания и сохранения исторической памяти стали приоритетом «в нашем межпартийном взаимодействии».

Григорий Лейба