С начала года в Чувашской Республике ликвидировали свыше 900 пожаров, большая часть из них произошла в жилом секторе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС по республике.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Чувашии с начала года ликвидировали более 900 пожаров

Основной причиной трагедий стало неосторожное обращение с огнем. За 8 месяцев в результате пожаров погибли 35 человек, еще 46 получили травмы и ожоги.

За последние сутки в республике зарегистрировано 3 пожара.

Влас Северин