В Татарстане водитель иномарки погиб после столкновения с фурой

В Менделеевском районе водитель Volkswagen Touareg погиб в результате лобового столкновения с грузовиком на встречной полосе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Touareg (1991 г. р.) не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes Benz под управлением водителя 1965 года рождения.

В результате столкновения водитель Volkswagen Touareg от полученных травм скончался на месте происшествия.

Влас Северин