В правительстве Оренбургской области объяснили, почему врио губернатора не участвует в дебатах

В воскресенье в ответе на запрос «Ъ-Волга» пресс-служба правительства Оренбургской области объяснила, почему врио губернатора региона Евгений Солнцев не участвует в дебатах в ходе предвыборной кампании по выборам главы региона.

Как пояснили в пресс-службе, «формат телевизионных дебатов подразумевает лишь монологи участников и отсутствие дискуссий», «все это занимает много времени и не дает реального эффекта», причем, сами дебаты «проводятся в рабочие часы, и никак не вписываются в напряженный график поездок и встреч врио губернатора».

«Евгений Солнцев предпочитает прямой диалог с жителями, когда можно обсудить проблемы и вместе найти решения. Он проехал большую часть муниципалитетов, везде встречался с жителями, сотрудниками предприятий и различных учреждений, вникал в проблемы. Прямой контакт с оренбуржцами — основа для формирования программы первоочередных дел, а также плана стратегического развития области. Также значительное время в графике встреч врио губернатора занимает общение с федеральными политиками. Он встретился со всеми ключевыми министрами, а также руководителями ведущих российских энергетических, топливных, финансовых компаний. Эти контакты необходимы для финансирования различных направлений плана развития области»,— подчеркнули в пресс-службе.

Ранее первый секретарь обкома КПРФ Максим Амелин на партийном сайте задался вопросом по поводу отсутствия на дебатах врио губернатора или его представителя от «Единой России»: «Вопрос напрашивается сам собой: боятся прямого и честного разговора? Опасаются неудобных вопросов о результатах своей работы, о разваленной медицине и убитых дорогах? Проще спрятаться за административным ресурсом и рекламными роликами».

Оренбургский политолог Татьяна Денисова беседе с «Ъ-Волга» пояснила, что «в Оренбургской области сложилась такая традиция, что ни один врио в дебатах не участвует», «мол, им как политическим тяжеловесам делать там нечего, конкуренции все равно нет». «И это решение не губернатора и даже не его команды, а работающих на них политтехнологов»,— считает госпожа Денисова. Она также отметила, что «это ненормально, когда нигде нет в открытом доступе расписания дебатов и нигде в соцсетях не сохраняются их видеозаписи». «Даже в отсутствие главного кандидата записи были бы интересны избирателям. Но создается впечатление, что все делается, чтобы выборы прошли тихо и незаметно. Избирательная комиссия, которая должна заниматься избирательным процессом и обеспечивать интерес к выборам, этим почему-то не занимается»,— сказала политолог.

Сергей Титов