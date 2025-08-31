Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Робот и полицейский

Игорю Орлову — 60 лет

Сегодня свой юбилей отмечает Игорь Орлов, один из инициаторов внедрения технических новшеств в работу пермской полиции. О жизненном пути бывшего начальника УВД Перми и первого министра безопасности Прикамья — в фотогалерее «Ъ-Прикамье»

Игорь Орлов родился в Перми в семье работников машиностроительного предприятия — завода имени М. И. Калинина. Его мама была рабочей на предприятии, отец трудился здесь же на инженерно-технической должности. Как признавался Игорь Орлов в интервью газете «Звезда», с малых лет он грезил работой в милиции. «Мною двигала романтика: ребенком я зачитывался детективами Аркадия Адамова об инспекторе Лосеве. Специально для меня родители выписывали "Советскую милицию"»,— вспоминал юбиляр. Став старше, он вступил в оперативный комсомольский отряд, в дальнейшем был внештатным инспектором ОБХСС Свердловского района.

На фото: Игорь Орлов в детском саду, во втором ряду в середине

Фото: личный архив Игоря Орлова

Сразу после школы он трудоустроился на завод им. М. И. Калинина слесарем-ремонтником, мечтая о работе в правоохранительных органах. «Я планировал подавать документы в Омскую школу милиции, однако в год моего планируемого поступления у них изменились правила: от абитуриентов потребовалось прохождение военной службы. А я-то вчерашний выпускник школы, мне было семнадцать лет»,— рассказывал Игорь Орлов в интервью «Звезде».

На фото: Игорь Орлов с одноклассниками (верхний ряд, третий справа)

Фото: личный архив Игоря Орлова

Чтобы не терять время, будущий начальник полиции пошел получать образование в училище №5, которое окончил в 1984 году с отличием по специальности «Монтажник радиоаппаратуры и приборов». «Еще в школе я ходил в радиокружок. В советское время такое хобби приносило массу пользы. Это сейчас, когда у нас техника ломается, мы просто покупаем новую, а раньше ремонтировали до последнего. Так что выбор был во многом предопределен»,— говорил Игорь Орлов.

На фото: Игорь Орлов в радиостудии

Фото: личный архив Игоря Орлова

После учебы он прошел практику на пермском заводе аппаратуры дальней связи и ушел служить во внутренние войска. Закончил службу закончил старшим сержантом в должности заместителя командира взвода. Вернувшись из армии, в 1987 году Игорь Орлов осуществил свою детскую мечту, заступив на должность младшего инспектора уголовного розыска УВД Перми

Фото: личный архив Игоря Орлова

Карьере в милиции он отдал почти 20 лет жизни. Уже в 1996 году был назначен начальником уголовного розыска УВД Перми, в 1998 году — начальником ОВД Дзержинского района, в 2000 году стал заместителем начальника УВД Перми. Вскоре начальник пермской милиции Аркадий Каменев избрался мэром Перми, и Игорь Орлов был назначен главой УВД Перми.

На фото: Игорь Орлов во время пресс-конференции

Фото: личный архив Игоря Орлова

Работая в милиции, Игорь Орлов по приглашению Конгресса США посетил Америку и познакомился с работой местной полиции и полицейской академии.

На фото: Игорь Орлов знакомится с работой американских полицейских

Фото: личный архив Игоря Орлова

Во время службы не забывал об образовании — полковник полиции получил сразу три высших. В 1993 году окончил Пермский госуниверситет по специальности «Правоведение», в 1998 году Академию управления МВД РФ и в 2005-м — Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, причем с отличием. «Я твердо убежден, что работать должны профессионалы. Будучи руководителем, я всегда поощрял желающих получить второе высшее образование, всегда говорил: вперед! На одном тебе не держится весь город: заменим, выкрутимся, главное — учись»,— говорил он в интервью Звезде».

На фото: Игорь Орлов после окончания Академии управления МВД РФ, 1998 год

Фото: личный архив Игоря Орлова

На посту начальника УВД Игорь Орлов запомнился прежде всего внедрением технических новшеств. При нем на Комсомольском проспекте и улице Ленина появились первые системы видеонаблюдения.

На фото: Игорь Орлов и министр МВД Борис Грызлов во время его визита в Пермь, 2003 год

Фото: личный архив Игоря Орлова

В нулевые годы делегация пермской полиции побывала в Израиле по программе обмена опытом в сфере обеспечения безопасности. В Израиле пермская милиция наблюдала, как аэростат планирует над Тель-Авивом и транслирует обстановку на экраны компьютеров в полиции. После поездки Игорь Орлов и тогдашний начальник главка Юрий Горлов обратились к и. о. губернатора области Олегу Чиркунову с идеей покупки аэростатов. Аэростаты были закуплены уже после того, как Игорь Орлов стал «силовым» вице-губернатором Прикамья, а чуть позже — первым министром общественной безопасности края. Несколько лет спустя аэростат помог задержать преступника, похитившего ребенка.

На фото: аэростат патрулирует небо Перми, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Катя Сергеева

Помимо массового внедрения камер министр Орлов стал инициатором появления в полиции робота-полицейского. Он был оснащен видеокамерами и способен вести профилактические беседы с гражданами. Передвигался со скоростью 5 км в час. Игорь Орлов также выступил инициатором появления в регионе электронных браслетов слежения. Они ограничивали передвижение условно осужденных граждан, что, по мнению чиновника, должно было привести к снижению числа преступлений.

На фото: испытание робота-полицейского в Перми, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Талгат Таиров  /  купить фото

При этом министр выступал противником послаблений по продаже огнестрельного оружия. «Убежден, что вооружать абсолютно всех не только глупо, но и опасно. Даже если говорить о каком-либо варианте легализации, требуется выработать четкие критерии допуска»,— заявлял он.

На фото: Игорь Орлов во время поездки в США знакомится с работой местных полицейских

Фото: личный архив Игоря Орлова

В 2010 году, после «перезагрузки» правительства Олега Чиркунова, Игорю Орлову дали новый фронт работ и должность. В должности вице-премьера он стал курировать блок «Ресурсы», в который вошли агентство по управлению имуществом, агентство по природопользованию и министерство природных ресурсов. «Если Игорь Николаевич освоится на этом месте, то он станет универсальным управленцем,— пояснял «Ъ-Прикамье» губернатор Олег Чиркунов.— Он специализируется на вопросах безопасности, а новый функционал — это продолжение его жизненного опыта. Думаю, совершенно правильное решение с его стороны — попытка выйти за рамки сегодняшних возможностей»

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Поле ухода в отставку Олега Чиркунова Игорю Орлову не нашлось места в правительстве нового губернатора Виктора Басаргина, и он решил вернуться в правоохранительные органы. В 2012 году возглавил центр по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ в Москве. На этом посту ему пришлось бороться не только с экстремистами — выходцами из арабских стран, но и с оппозицией. &lt;br>На фото: Игорь Орлов и министр МВД Рашид Нургалиев&lt;br>&lt;br>

На фото: Игорь Орлов и министр МВД Рашид Нургалиев

Фото: личный архив Игоря Орлова

В 2015 году состоялось второе возвращение Игоря Орлова в краевое правительство. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин ликвидировал министерство общественной безопасности, а вместо него создал департамент общественной безопасности, который и возглавил в должность замглавы администрации губернатора Игорь Орлов. Впрочем, на новом месте чиновник не проработал и года. Уже в 2016 году замглавы покинул госслужбу

Фото: личный архив Игоря Орлова

В 2016 году по спискам ЛДПР Игорь Орлов избирался в состав заксобрания. «Мое образование охватывает в том числе и вопросы государственной службы, так что политика казалась мне очевидным вариантом. Так и вышло: текущая работа во многом напоминает то, чем я занимался ранее. Разве что рабочие будни проходят спокойнее, чем в УВД»,— пояснял он свое пришествие в парламентскую жизнь. В заксобрании Игорь Орлов возглавил рабочую группу по вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

В 2021 году полномочия Игоря Орлова как депутата заксобрания закончились. В 2022-м он возглавил пермский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы, которую и окончил в 2005 году. &lt;br>На фото: Игорь Орлов и руководитель администрации губернатора Александр Смертин во время открытия школы мэров, 2025 год&lt;br>&lt;br>

На фото: Игорь Орлов и руководитель администрации губернатора Александр Смертин во время открытия школы мэров, 2025 год

Фото: Пермский филиал РАНХиГС

Игорь Орлов находит время на спорт, на семью, на творчество. В свободное время играет в футбол и волейбол, пишет стихи и песни, играет на гитаре и синтезаторе. «Беречь здоровье, проводить больше времени с детьми и внуками — вот моя главная цель»,— говорит он.

На фото: Игорь Орлов во время записи альбома

Фото: личный архив Игоря Орлова

На фото: во время командировки в Чечню, 2004 год

Фото: личный архив Игоря Орлова

На фото: Игорь Орлов на стрельбище

Фото: личный архив Игоря Орлова

На фото: среди коллектива УВД Перми

Фото: личный архив Игоря Орлова

На фото: Игорь Орлов знакомится с работой американских полицейских

Фото: личный архив Игоря Орлова

На фото: Игорь Орлов знакомится с работой американских пожарных

Фото: личный архив Игоря Орлова

На фото: Игорь Орлов знакомится с работой американских полицейских

Фото: личный архив Игоря Орлова

На фото: Игорь Орлов посещает американскую полицейскую академию

Фото: личный архив Игоря Орлова

