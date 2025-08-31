По данным на текущий момент, в медицинские учреждения республики уже обратились 9989 жителей после укусов клещей, из них 2,5 тыс. детей. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане с начала сезона зафиксировали почти 10 тысяч укусов клещей

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ В Татарстане с начала сезона зафиксировали почти 10 тысяч укусов клещей

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Казани — 3809 человек. В Набережных Челнах от укусов пострадали 898 человек, а в Нижнекамском районе — 626.

Специалистами проведены акарицидные обработки на площади почти 3000 гектаров для профилактики распространения клещей. В рамках мониторинга было исследовано более 5 тыс. насекомых. Возбудители опасных заболеваний были обнаружены в значительном числе клещей: боррелиоз — в 16,4% случаев (870 клещей), анаплазмоз — в 1,3% (68), эрлихиоз — в 0,8% (42) и энцефалит — в 0,7% (37).

Влас Северин