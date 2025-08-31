Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии

Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости страны.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

«Отношения между нашими государствами строятся в духе стратегического партнерства и союзничества. Успешно развивается двустороннее сотрудничество в самых различных сферах»,— говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина (цитата по сайту Кремля).

Как добавил президент России, совместными усилиями «мы, несомненно, обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса российско-киргизских связей». Он также пожелал Садыру Жапарову здоровья, а гражданам Киргизии — благополучия и процветания.