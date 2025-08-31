1 сентября в Татарстане ожидается до +31 градуса и кратковременные дожди

В понедельник, 1 сентября, на территории Республики Татарстан днем местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов, днем прогреется до показателей от +26 до +31 градуса.

В Казани ночью осадков также не предвидится, температура составит от +14 до +16 градусов, в низинах — от +11 до +13 градусов. Днем сохранится переменная облачность без осадков, максимальная температура достигнет показателей от +27 до +29 градусов.

Влас Северин