Подработка на каникулах

1 сентября у депутатов официально завершаются летние отпуска. Со 2 по 14 сентября они поработают с избирателями в регионах, после чего вернутся к пленарным заседаниям. Однако и во время каникул парламентарии продолжали активно вносить законопроекты. Главными их темами стали поддержка военнослужащих и семей с детьми, миграционная политика, вопросы безопасности и правила проведения выборов.

Как и во время семи последних думских сессий, одной из приоритетных в летнем законотворчестве стала тема поддержки участников специальной военной операции (СВО). «Забойщиками» здесь стали правительство и «Единая Россия» (ЕР).

В частности, кабмин предложил распространить статус ветерана боевых действий на всех лиц, принимавших участие в СВО. Тем самым должен быть ликвидирован законодательный пробел, из-за которого существующие меры поддержки не распространялись на бойцов, воевавших в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных с Минобороны в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023-го. А группа парламентариев-единороссов внесла поправки о предоставлении военнослужащим права на бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Еще один проект ЕР, к которому присоединился ряд думских оппозиционеров, позволит вдовам участников СВО получить преимущественное право зачисления на обучение по программам бакалавриата и специалитета.

Немалая часть летних инициатив касается социальной поддержки разных групп граждан. Авторами большинства из них, по давней думской традиции, стали представители оппозиции.

Так, ЛДПР предложила предоставить многодетным семьям право на внеочередное получение жилья по договору социального найма, а также дать возможность применять материнский капитал для ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, либерал-демократы решили поощрить стремление граждан к здоровому образу жизни и внесли законопроект об оплачиваемых днях отпуска за сдачу нормативов ГТО. А «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) высказалась за предоставление предпенсионерам отпуска в 35 календарных дней. Еще одна инициатива эсеров, которая наверняка найдет отклик в сердцах избирателей, предполагает установление в законе предельного соотношения зарплаты руководителей и подчиненных на уровне 5 к 1.

Привычным признаком надвигающейся осени стал и законопроект о предоставлении родителям школьников выходного дня 1 сентября. Но если раньше его вносили ЛДПР и СРЗП, то в этот раз вдобавок к их инициативе с отдельными поправками выступили «Новые люди». Эсеры же внесли другую свою «вечную» первосентябрьскую инициативу — о предоставлении ежегодной выплаты родителям для сбора ребенка в школу.

Свое отражение в летнем законотворчестве нашла и тема миграции, ставшая одной из ключевых в восьмом созыве Думы.

Так, группа представителей всех оппозиционных фракций выступила за выдворение из России иностранцев, участвующих в предвыборной агитации, и увеличение штрафов за привлечение мигрантов к такой работе. Глава комитета по труду Ярослав Нилов (исключен из фракции ЛДПР) и Нина Останина (КПРФ) внесли законопроект о запрете несовершеннолетним иностранцам въезжать в Россию без законных представителей (за исключением случаев учебы, лечения, участия в спортивных турнирах и олимпиадах). В ЛДПР предложили отменить бесплатное обучение для мигрантов-старшеклассников, а в детсады принимать в приоритетном порядке детей россиян. И те же либерал-демократы инициировали расширение перечня оснований для прекращения приобретенного гражданства за счет любых преступлений против половой неприкосновенности, торговли людьми и вовлечения несовершеннолетних в криминал.

Не обошлось без поправок в избирательное и партийное законодательство. Наибольшую активность тут проявил Ярослав Нилов. Один из его законопроектов дает думским фракциям право исключать депутатов из своего состава (отсутствие в законе такой нормы стало поводом для обращения самого господина Нилова в суд с требованием отменить решение о его исключении из ЛДПР). Тот же автор в компании с членами ЛДПР и «Новых людей» предложил снизить минимальный возраст партийцев с 18 до 16 лет «с целью большего вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь». А в соавторстве с коллегами из ЛДПР, СРЗП и КПРФ господин Нилов выступил за узаконивание искусственного интеллекта в предвыборной агитации.

Наконец, к числу не вписывающихся в привычные темы законопроектов можно отнести нашумевшую инициативу Андрея Свинцова (ЛДПР), который предложил блокировать содержащие нецензурную брань материалы на сайтах и в социальных сетях.

Преподаватель Высшей школы экономики Павел Склянчук отмечает, что Дума, по сути, перешла в режим работы нон-стоп: в августе треть ее комитетов провели заседания опросным путем, дважды собирался совет палаты, а новые законопроекты были отправлены в рассылку для начала сбора отзывов. Кроме того, президенту были направлены четыре кандидатуры в аудиторы Счетной палаты на смену тем, чьи полномочия истекают осенью.

Оппозиция же традиционно использовала летнее информационное затишье для привлечения внимания избирателей, продолжает эксперт. Правда, в последнее время, по его оценке, наблюдается «повторяемость законодательных инициатив и их инициаторов». «Законопроекты становятся похожи на те, что вносились годами раньше,— например, об отпуске за свой счет для родителей на 1 сентября. Поэтому в отзывах правительства на законопроекты чиновники стали чаще использовать формулировку о том, что их "позиция не изменилась"»,— резюмирует господин Склянчук.

Ксения Веретенникова