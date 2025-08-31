ГУ МЧС объявило на 1 сентября желтый уровень опасности

Днем 1 сентября в большинстве районов Самарской области ожидается жара с температурой наружного воздуха от +30 до + 34 градусов по Цельсию. Объявлен желтый уровень опасности, сообщило ГУ МЧС по Самарской области, сославшись на полученную консультацию от Приволжского управления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды (ФГБУ).

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Региональное ГУ МЧС рекомендует гражданам быть осторожными, носить легкую одежду и головные уборы.

Аналогичное предупреждение разместило в своем сайте и ГУ МЧС по Оренбургской области, где также днем 1 сентября в большинстве районов ожидается жара от +30 до +34 градусов. Оренбургское ГУ МЧС также предупредило, что в период с 1 по 4 сентября «местами по Оренбургской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс».

В Ульяновской области спасательная служба предупреждений об опасных явлениях природы не размещала. Там по прогнозам синоптиков в День знаний ожидается температура наружного воздуха от 27 до 29 градусов.

Андрей Васильев