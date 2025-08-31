Российские альпинисты попали под камнепад в горах Казахстана

МЧС Казахстана эвакуировала с горного хребта Заилийский Алатау шестерых альпинистов, пятеро из них — граждане России. Два человека получили травмы ног во время камнепада на пике Сатпаева.

Как сообщила пресс-служба ведомства, альпинисты находились без связи на высоте 4300 м. Двое из них из-за травм не могли продолжать маршрут. Всех альпинистов эвакуировали с помощью вертолета.

В аэропорту пострадавших передали бригаде Центра медицины катастроф МЧС Казахстана. После оказания экстренной помощи альпинистов госпитализировали.