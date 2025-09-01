Нефтяники выпустили более 78 тыс. мальков стерляди

В рамках программы по восстановлению биологического разнообразия нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» выпустили более 78 тыс. мальков стерляди в акваторию Воткинского водохранилища.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото – пресс-служба ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ

Фото – пресс-служба ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ



Нефтяники совместно с госкомиссией Росрыболовства выпустили в акваторию Воткинского водохранилища 78,4 тыс. мальков стерляди. Рыбу вырастили в г. Чайковском на рыбоводном комплексе в условиях, адаптированных к месту их будущего обитания. Это повышает выживаемость молоди в естественной среде.

В рамках программы по восстановлению биологического разнообразия мальков стерляди выпустят также в акваторию Камского водохранилища. Всего же за последние 10 лет нефтяники выпустили в реки Прикамья более 3,7 млн ценных пород рыб.

ООО "Лукойл-Пермь"