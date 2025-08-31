NYT: Израиль смог ликвидировать военных лидеров Ирана благодаря их телохранителям

Израиль так легко смог ликвидировать военных лидеров и ведущих ученых Ирана в июне этого года благодаря телохранителям первых лиц исламской республики. Об этом сообщает The New York Times.

Как рассказывает газета, ссылаясь на официальных представителей Израиля и Ирана, израильская разведка воспользовалась беспечностью телохранителей первых лиц иранского государства. Они в течение нескольких лет активно пользовались соцсетями и брали мобильные телефоны с собой во время секретных встреч высшего руководства страны.

Газета приводит в пример экстренную встречу Высшего совета национальной безопасности Ирана на четвертый день войны Ирана с Израилем. Об этой встрече почти никто не знал. Она проходила в бункере на глубине 30 м в западной части Тегерана. Чиновники, среди которых были президент Ирана Масуд Пезешкиан, министры юстиции и разведки, а также высокопоставленные военачальники приехали на встречу на отдельных автомобилях. Ни у кого из них не было мобильных телефонов, поскольку они знали, что израильская разведка может их отследить. Тем не менее вскоре после начала встречи израильские самолеты сбросили шесть бомб на бункер, целясь в две входные и две выходные двери. Никто из прибывших на встречу высокопоставленных лиц не погиб. Но когда лидеры вышли из бункера, они обнаружили тела нескольких охранников, погибших от взрывов.

По данным газеты, израильская разведка отслеживала ведущих ядерных ученых Ирана с 2022 года. В списке на уничтожение изначально числились около 400 имен. Но в итоге было принято решение сосредоточиться на ликвидации 13 из них — самых важных для иранской ядерной программы. Параллельно разрабатывалась и операция по ликвидации иранских военных командиров. В итоге все они были убиты в первые же дни войны.

Кирилл Сарханянц