Ульяновский «Сталкер» будет мониторить в полете сложные объекты

Опытный образец специализированного БПЛА КИД-1 «Сталкер», предназначенный для выполнения критически важных исследовательских, инспекционных и поисковых работ, создали в Ульяновском конструкторском бюро приборостроения (АО «УКБП», российский ведущий разработчик и производитель радиоэлектронного оборудования самолетов и вертолетов, систем автоматического управления, входит в состав концерна АО «КРЭТ»).

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Об этом в воскресенье сообщил разработчик, отметив, что БПЛА 26-28 августа был впервые представлен на международной выставке «Дрон Экспо 2025» в Казани. Перед этим первые натурные испытания БПЛА успешно прошли на реальном инженерном объекте при поддержке потенциального заказчика — АО «РЖД».

В УКБП поясняют, что возможности «Сталкера» возможности позволяют проводить мониторинг состояния инженерных и высотных объектов с затрудненным доступом (таких как трубопроводы, мосты, ЛЭП, шахты, узкие полости, закрытые помещения), обследовать локации, расположенные в опасных для человека или труднодоступных местах (например, завалы, разрушенные здания).

По словам руководителя коллектива разработчиков Максима Азова, «изделие оснащено защитным каркасом, который выдерживает легкие столкновения с препятствиями без потери управляемости». БПЛА оборудован внешним освещением, что позволяет ему эффективно выполнять задачи в условиях темноты, может оснащаться тепловизором и проводить осмотр в инфракрасном диапазоне. «Сталкер» способен удаляться от оператора на расстояние до 3 км по прямой в условиях открытого пространства, среднее время полета — 15-20 минут.

По информации разработчиков, в настоящее время идет подготовка к летным испытаниям в различных условиях эксплуатации. Также продолжается модернизация программного обеспечения, включающая внедрение автопилота, системы автономной навигации и элементов искусственного интеллекта, «что значительно повысит независимость дрона». В УКБП утверждают, что за счет «умного» ПО «Сталкер» «будет избавлен от необходимости специального обучения оператора навыкам пилотирования», «дрон приобретет максимальную автономность и возможность решать задачи мониторинга и инспекции как в полуавтоматическом, так и в полностью автоматическом режиме».

Разработчики сообщают, что изготовили уже несколько опытных образцов.

