Пожар на складах в Балашихе ликвидирован
МЧС России сообщило, что пожар на складах в подмосковной Балашихе ликвидирован. Ранее возгорание локализовали на площади 4 тыс. кв. м.
Как уточнила пресс-служба МЧС, пожарные проливают и разбирают конструкции складских помещений на улице Звездная. К тушению привлекали 80 специалистов и 30 единиц техники, в числе которых вертолеты Ми-8 МЧС и Ка-32 Московского авиацентра.
Причину возгорания ведомство пока не называло. Информации о пострадавших не поступало.
