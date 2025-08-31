Пожар на складах в Балашихе ликвидирован

МЧС России сообщило, что пожар на складах в подмосковной Балашихе ликвидирован. Ранее возгорание локализовали на площади 4 тыс. кв. м.

Как уточнила пресс-служба МЧС, пожарные проливают и разбирают конструкции складских помещений на улице Звездная. К тушению привлекали 80 специалистов и 30 единиц техники, в числе которых вертолеты Ми-8 МЧС и Ка-32 Московского авиацентра.

Причину возгорания ведомство пока не называло. Информации о пострадавших не поступало.