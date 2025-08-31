Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пожар на складах в Балашихе ликвидирован

МЧС России сообщило, что пожар на складах в подмосковной Балашихе ликвидирован. Ранее возгорание локализовали на площади 4 тыс. кв. м.

Как уточнила пресс-служба МЧС, пожарные проливают и разбирают конструкции складских помещений на улице Звездная. К тушению привлекали 80 специалистов и 30 единиц техники, в числе которых вертолеты Ми-8 МЧС и Ка-32 Московского авиацентра.

Причину возгорания ведомство пока не называло. Информации о пострадавших не поступало.

Как пожар на складе в Балашихе тушили вертолеты

На тушение пожара в Балашихе направлены два вертолета Московского авиационного центра

Пламя распространилось на площадь около 4 тыс. кв. м

Сотрудник МЧС на месте происшествия

Вертолеты Московского авиационного центра во время тушения пожара

Тушение пожара с вертолета

По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет

Тушение осложняет сильная задымленность на месте происшествия

Сотрудники МЧС на месте происшествия

Автомобили пожарно-спасательной службы МЧС на месте пожара

