В Нарткале КБР завершили строительство школы на 4 тысячах «квадрата»

В Нарткале Урванского района завершили строительство школы на 4 тыс. кв. м., которая позволит детям учиться в одну смену. Об этом сообщает пресс-служба главы администрации Кабардино-Балкарии.

Трехэтажное здание состоит из пяти отдельных блоков, а внутри предусмотрены актовый и спортивный залы, библиотека и столовая. Для досуга учеников в учреждении оборудовали игровые площадки и футбольное поле с искусственным покрытием.

Константин Соловьев