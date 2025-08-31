В Нарткале КБР завершили строительство школы на 4 тысячах «квадрата»
В Нарткале Урванского района завершили строительство школы на 4 тыс. кв. м., которая позволит детям учиться в одну смену. Об этом сообщает пресс-служба главы администрации Кабардино-Балкарии.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Трехэтажное здание состоит из пяти отдельных блоков, а внутри предусмотрены актовый и спортивный залы, библиотека и столовая. Для досуга учеников в учреждении оборудовали игровые площадки и футбольное поле с искусственным покрытием.