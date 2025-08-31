«Амкар» разгромом завершил матч в Самаре

ФК «Амкар» одержал победу в выездном 19-м туре Второй лиги «Дивизиона Б» в группе 4. В Самаре пермская команда обыграла ФК «Крылья Советов-2».

Гости забили быстрый гол в начале первого тайма. Отличился Денис Чушъялов, воспользовавшись ошибкой в обороне соперника. На 90-й минуте пермяки удвоили преимущество. Сначала Евгений Тюкалов сделал счет 2:0, а в добавленное время Джамал Дибиргаджиев подвел итог поединка - 3:0.

В следующем матче 7-го сентября подопечные Александра Кульчего сыграют в Перми с основным конкурентом за посвящение в классе - дзержинским «Химиком».