Жители Самары больше всех довольны жизнью

Аналитики компании SuperJob (сервиса по поиску высокооплачиваемой работы) проанализировали степень удовлетворенности россиян своей жизнью в разных регионах. В опросе приняли участие более 10 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об итогах опроса компания сообщила в воскресенье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Вопрос задавался один: «Принимая во внимание все стороны жизни, насколько вы удовлетворены своей жизнью в целом в настоящее время?». Ответ следовало дать по шкале от 1 до 10, где «1» — полное неудовлетворение, а «10» — полное удовлетворение.

Как отмечают аналитики, наивысшие показатели удовлетворенности жизнью (средний балл) зафиксированы в Поволжье и южных городах.

Самый высокий средний балл по исследованию оказался в Самаре — 6,75 из 10.

В Ростове-на-Дону он составил 6,70, в Краснодаре — 6,48. «И это несмотря на то, что средние зарплаты в этих городах на треть ниже, чем в столице»,— отмечают аналитики компании. В Москве средний балл составил 5,81, в Санкт-Петербурге — 5,85. Несмотря на наиболее высокий средний заработок, уровень удовлетворенности жизни в Москве и Санкт-Петербурге оказался одним из самых низких, практически наравне с Челябинском (5,58), Омском (5,59) и Волгоградом (5,71), обращают внимание в SuperJob.

Ульяновск в итоговую таблицу исследования, как и Оренбург, не вошел.

Аналитики отмечают, что средний уровень удовлетворенности жизнью среди экономически активного населения страны составляет 6,18 балла из 10 возможных. Мужчины в среднем менее удовлетворены своей жизнью (5,87 балла против 6,44 среди женщин). Наибольший уровень удовлетворенности жизнью характерен для зумеров (молодежь до 24 лет) — 6,53 балла.

Респонденты со средним профессиональным образованием более довольны жизнью (6,24 балла), чем обладатели высшего образования (5,98). Трудоустроенные россияне чаще довольны текущей действительностью, чем безработные (6,46 и 5,76 балла соответственно).

Уровень удовлетворенности всеми аспектами жизни россиян с зарплатой до 50 тыс. руб. в месяц — 6,05 балла из 10. Респонденты с доходом 50-100 тыс. руб. в месяц менее довольны собой (5,84 балла), с доходом свыше 100 тыс. руб. снова демонстрируют более высокий уровень удовлетворенности (6,37 балла).

Социально-семейный статус также оказывает сильное влияние на восприятие жизни, утверждают в SuperJob. Те, кто состоит в браке, значительно более довольны тем, как складывается жизнь (6,38), чем одинокие респонденты (5,19). Аналогичная, хотя и менее выраженная, тенденция наблюдается среди респондентов с детьми (6,14) и без них (5,33).

Андрей Васильев