В Баксанском районе КБР собрали 840 тонн томатов

Аграрии Баксанского района Кабардино-Балкарии собрали 840 т томатов с площади 32 га. Уборка урожая овощей в регионе продолжается. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Общая площадь овощей открытого грунта в районе составляет более 1,5 тыс. га. Под помидоры отведено около 32 га.

«В своей работе земледельцы используют современные технологии и семена высокого качества. Томаты с баксанских полей реализуют не только внутри региона, но и за его пределами», — отмечают в сообщении.

Константин Соловьев