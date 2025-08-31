Санкции США не затронули крупнейшего импортера российской нефти в Индии

Как отмечает The Wall Street Journal, наказание Дональда Трампа Индии за закупки российской нефти в итоге не коснулось главного индийского импортера нефтяных продуктов из России — Reliance Industries.

С 27 августа начали действовать 50-процентные пошлины США на товары из Индии. Ввод тарифов Белый дом объяснил тем, что Нью-Дели закупает нефть у Москвы, косвенно спонсируя тем самым продолжение специальной военной операции на Украине.

По данным аналитической компании Kpler, импорт сырой нефти из России в Индию вырос с почти нулевого уровня до почти 40% от общего объема импорта сырой нефти к 2025 году. Reliance — крупнейший импортер российской нефти в Индию, на чью долю приходится почти треть объема поставок в страну. Только нефтеперерабатывающий комплекс в Джамнагаре импортирует около 1,2 млн баррелей сырой нефти в день. В 2025 году почти половина сырой нефти, перерабатываемой на этом заводе, поступала из России.

Издание отмечает: притом что новые тарифы США распространяются примерно на две трети индийского экспорта в США (его объем — около $90 млрд), энергетическая продукция, составляющая основную часть экспорта Reliance, от них освобождена.

При этом, добавляет WSJ, Reliance почти ничего не экспортирует в США, ориентируясь прежде всего на европейский рынок.

Кирилл Сарханянц