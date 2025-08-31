Wheely угодил под блок

Суд заблокировал сервис премиального такси Wheely. Ограничения касаются сайта и мобильного приложения компании, при этом в реестре запрещенной информации ресурс значится уже три года. Причиной стало нарушение антитеррористических требований. Wheely последовательно отказывался передавать властям данные о водителях и их маршрутах в Единую систему навигации. В свое время это было поводом для приостановки работы компании по решению суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gero Breloer / AP Фото: Gero Breloer / AP

Подробнее о сервисе и его конфликте с властями — в справке “Ъ FM”.

Сервис премиального такси Wheely был основан в 2010 году Антоном Чиркуновым. Сначала он заработал в Лондоне, позже компания открыла филиал в Москве. В отличие от агрегаторов, Wheely предоставляет собственные автомобили премиум-класса и не работает со сторонними таксопарками. По словам основателя, первые запросы на передачу данных в государственную систему мониторинга поступили еще в 2017 году. В 2020-м на фоне пандемии COVID-19 контроль за перевозками усилился. Конфликт с властями обострился, и компания перевела структуру за рубеж и продолжила работу через британские офисы. Параллельно начались судебные споры. В августе 2020-го суд в Москве приостановил деятельность российского офиса на 90 дней. Wheely немедленно переключил операции на структуру в Великобритании. В декабре того же года кассационный суд отменил запрет, но арбитраж поддержал позицию прокуратуры. В 2022-м сервис внесли в реестр запрещенной информации. Несмотря на это, приложение продолжало работать. В 2023-м компания провела ребрендинг и сменила визуальный стиль. Юридическая структура изменилась. В 2020 году ликвидировали холдинговую компанию ООО «Вили Холдинг». Основное российское юрлицо — ООО «Вили» — прекратило существование в августе 2025 года.

Накануне решения суда сервис по-прежнему занимал нишу премиальных перевозок во многом за счет анонимности поездок, пояснил автор проекта «Омбудсмен такси» Антон Максимов: «У Wheely в России пустая бухгалтерия, они сдают пустую отчетность. Это высокомаржинальный сервис, который дает услугу с высокой добавленной стоимостью, все остальные — и "Яндекс", и "Максим" — берут плотностью поездок. Wheely этот показатель не важен. Это единственный сервис сейчас, который есть в России с высокомаржинальным продуктом, поэтому там очень жесткие требования к водителям и машинам.

У них всегда одним из конкурентных преимуществ, которые они выставляли, была как раз приватность поездок. Там ничего не разглашают, ничего никуда не передают и сохраняется полная анонимность. У них была своя ниша.

Если нужно будет, у нас можно ликвидировать все что угодно, и крупную, и небольшую, и нишевую компании. Но пойдут ли на это власти, я не знаю. При этом сервисом Wheely пользуются в том числе люди, которые имеют прямое или косвенное отношение к органам власти. Самое важное там не то, что водитель дверь для пассажира открывает и прочее, а то, что гарантирована анонимность поездок и они эту информацию не будут передавать».

Агрегаторов такси обязали передавать данные о поездках властям с 2017 года. Ранее в Wheely заявляли, что Единая навигационная система уязвима для злоумышленников, что делает их сервис менее безопасным и ставит под угрозу его клиентов. В любом случае компания не сможет легально продолжать работу в России из-за других федеральных законов, заметил руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус: «Решение суда, которое основывается на требованиях по антитеррору, дополняется тем, что вступает в силу требование закона о такси содержать все данные агрегаторов о заказах на территории Российской Федерации.

То есть даже если бы не было этого решения суда, Wheely вне закона оказывалось. Ведь сервису для того, чтобы продолжать работу, необходимо все данные аккумулировать исключительно на территории РФ.

Это уже тоже определенный стандарт, тем более в такой специфической отрасли, как перевозки. Что касается влияния на рынок, то у нас нет проблем с перевозками премиального класса, есть "Яндекс", другие более мелкие агрегаторы. Здесь даже монополии нет».

С сентября начнут действовать и другие правила для сервисов такси. Работать легально крупные агрегаторы смогут только если зарегистрируют филиал в России. Компания Wheely ликвидировала свое российское юрлицо в этом месяце.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Егор Парфенов