Две большие розницы

Из-за сокращения офлайн-продаж операторы связи экспериментируют с форматом розничного бизнеса и уменьшают площади своих салонов. Так, «Вымпелком» запустил проект микророзничной франшизы с площадью точек до 10 кв. м. Решение может быть оправдано для небольших населенных пунктов и служить дополнительным источников рекламы, при этом операторская розница продолжит сокращаться на 5–7% в год.

«Вымпелком» запустил новый формат розничной франшизы — зоны площадью 3–10 кв. м внутри действующих магазинов-партнеров — электроники и связи, рассказали “Ъ” в компании. Формат предполагает брендированную зону оператора, стойку ресепшена, витрины с сим-картами, смартфонами и аксессуарами, а также сотрудника, который «оказывает весь спектр услуг».

До конца года в компании планируют создать 80 таких точек (8% от всей франшизы) и увеличивать их число в дальнейшем. Всего розничная сеть «Вымпелкома» насчитывает более 1,5 тыс. точек — 1565 своих и 964 франшизных (из них 20% — мелкого формата). В компании объясняют, что такие микрофраншизы нацелены в первую очередь на небольшие города, где у оператора нет собственной розницы. Средняя площадь салона у оператора — около 35 кв. м. В «Вымпелкоме» оценивают минимальный объем инвестиций в открытие одной точки в сумму около 300 тыс. руб. в Москве.

По итогам 2022 года у оператора было около 2,8 тыс. салонов, в 2023 году «Вымпелком» объявил о сокращении количества точек на 22%. В марте 2024 года у оператора было 2,4 тыс. розничных точек.

Другие операторы также развивают небольшие форматы розничной торговли, однако говорят, что делают ставку на «стандартные салоны». «Приоритетным форматом является развитие стандартной розницы — салонов и модулей — в трафиковых местах, например в ТЦ. Такой формат позволяет сочетать онлайн- и офлайн-форматы — выдавать интернет-заказы»,— говорит представитель Т2. Всего у оператора 3617 точек со средней площадью 33,8 кв. м, из которых «почти все» открыты по франшизе, говорит он.

«Микроточки, или легкая розница, оправданы в малых населенных пунктах. Их открывают там, где инвестиции в крупный салон нецелесообразны или где длительный срок окупаемости данных инвестиций. В год у нас в среднем открывается 150 таких торговых точек»,— говорит представитель Т2.

Операционный директор розничной сети МТС Рустам Мустаев рассказывает, что у компании также есть «несколько десятков» небольших торговых точек с площадью до 20 кв. м. «Они выполняют сервисную функцию, в частности подключение наших сервисов и услуг, консультация клиентов. Мы планируем расширять количество таких точек»,— добавляет он. Всего же в розничной сети МТС 3,9 тыс. салонов, среди которых есть как флагманские салоны более 200 кв. м, так и салоны «уличного формата».

В «МегаФоне» “Ъ” сказали, что их розничная сеть насчитывает около 4 тыс. салонов, из которых половина приходится на франшизу. «В офлайн-продажах мы используем салоны разной площади, которая напрямую зависит от локации и уровня трафика»,— говорит представитель оператора, добавляя, что в компании «активно развивают дистанционные форматы продаж».

Гендиректор DNA Realty Антон Белых соглашается, что на фоне уменьшения площади салонов «до буквально микроформата это выглядит логичным»: «Низкая аренда позволяет сократить расходы и действительно сделать такие мини-салоны дополнением к онлайн-сервисам и служить источником рекламы». По оценке гендиректора агентства TelecomDaily Дениса Кускова, в ближайшие два года операторская розница сократится примерно еще на 10–15%.

Алексей Жабин