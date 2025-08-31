В Бугульме полиция со стрельбой преследовала автомобиль, управляемый подростком

В Бугульме произошла погоня с участием полиции и автомобиля LADA 2114, в котором находились подростки. Один из них ранен, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Полиция обратила внимание на машину, которая опасно маневрировала. Инспекторы несколько раз требовали остановиться, но водитель ускорился, создавая угрозу остальным участникам движения. В ответ на игнорирование требований полиция включила сигналы и начала преследование.

Через громкоговоритель полицейские продолжали требовать остановки, но водитель не реагировал. Тогда сотрудники ДПС решили использовать табельное оружие. После предупредительного выстрела были произведены выстрелы уже по автомобилю. Несовершеннолетние водитель и один из пассажиров попытались скрыться, но были задержаны. Их опрашивают в присутствии законных представителей.

В результате погони один из пассажиров 2010 года рождения получил ранение и был госпитализирован. В Бугульму выехала специальная комиссия для расследования инцидента.

Влас Северин