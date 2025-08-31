Застройщик спорткомплекса предложил решить спор с банком ВТБ мирным путем

ООО «Звезда-2013» признает наличие задолженности перед банком ВТБ, сообщил его представитель в рамках арбитражного разбирательства. В опубликованном на сайте суда определении говорится, что представитель ООО «Звезда-2013» заявил суду об отложении судебного заседания на более позднюю дату с целью возможного урегулирования спора мирным путем.

Должник также представил письма, адресованные руководителю Агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края, министру физической культуры и спорта Пермского края, руководителю АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» и ответы на данные письма.

С учетом доводов и пояснений лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу, что судебный акт может повлиять на права и обязанности Агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края, поэтому постановил привлечь его к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, а дело назначить к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда первой инстанции на 25 сентября 2025 года.

Напомним, 1 июля текущего года банк ВТБ подал иск с требованием со строителя футбольного манежа в Перми — ООО «Звезда-2013» и его владельца Алексея Сыропятова 186 млн руб. С февраля этого года заемщик перестал обслуживать долг. Банк потребовал вернуть заем с процентами и обратить взыскание на имущество. Третьим лицом по делу выступает АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края».