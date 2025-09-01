Болезни предпочитают импортное

По оценке DSM Group, по итогам 2024 года доля локальных препаратов в госзакупках снизилась и составила только 38,5% в деньгах. Это свидетельствует о том, что импортозамещение в этой отрасли, несмотря на усилия Минпромторга, пока не оказало существенного влияния на структуру рынка. В то же время, отмечают эксперты, доля импортных лекарств растет в том числе за счет закупок инновационных препаратов для лечения редких заболеваний, что отражает стремление системы здравоохранения дать доступ к эффективному лечению российским пациентам.

По итогам 2024 года доля локальных препаратов в госзакупках снизилась и составила только 38,5% в деньгах. Это свидетельствует о том, что пока, несмотря на стремление государства заместить импортные препараты, они востребованы у российских пациентов и врачей. Такой вывод можно сделать из аналитического доклада консалтинговой компании DSM Group.

Так, по ее подсчетам, в 2020 году доля локализованных препаратов в сегменте госзакупок составляла 43,3% — в 2021 году на фоне пандемии коронавируса она выросла до 46,8%. Это было обусловлено, с одной стороны, сложностями с доставкой зарубежных лекарств из-за противоэпидемических мер, с другой — сама структура закупок изменилась в пользу препаратов, которые чаще производят в РФ. Однако уже в 2023 году ситуация развернулась, и доля локальных препаратов снизилась до уровня ниже, чем зафиксированный в 2020 году,— до 42,8%. В последующие годы тенденция только укрепилась — в 2023 году этот показатель составил 39,7%, в 2024-м упал еще на 1,2 процентного пункта. При этом в упаковках доля локальных производителей все это время была относительно стабильна и колебалась от 82,4% в 2021 году до 86,9% в 2024 году. Напомним, по итогам 2024 года закупки в государственном сегменте выросли на 3% в стоимостном выражении и составили 819 млрд руб.

Для сравнения: в аптечном сегменте доля локальных лекарств выше и относительно стабильно росла все эти годы. Так, если в 2020 году на них приходилось 46,3% в деньгах, то по итогам 2024 года их доля увеличилась до 48,8%. Совокупный годовой объем розничных продаж в аптеках, напомним, составляет 1,635 трлн руб. Общий объем фармацевтического рынка России в 2024 году составил 2,85 трлн руб., что на 10% больше, чем в 2023 году, и именно аптечные продажи стали драйвером его роста.

Как указывает DSM Group, треть международных непатентованных наименований лекарств (МНН) на российском рынке представлена только импортными компаниями, из них 44% — это оригинальные препараты. Еще по 56% МНН, представленных импортными и локализованными препаратами, доля иностранных производителей превышает 50%.

Как отмечают эксперты, даже с учетом фокуса на импортозамещении препаратов со стороны правительства этот процесс не происходит за несколько лет, и текущая ситуация с распределением долей лекарств различных производителей это подтверждает. «Наши компании пока не могут предложить российским пациентам достойную замену иностранным инновациям. На оригинальные разработки нужно время, даже если ресурсов — своих или заемных — хватает»,— говорит глава DSM Group Сергей Шуляк. Напомним, создание оригинальных лекарств силами российских компаний было заявлено как одна из главных целей государственной программы «Фарма-2030», разработанной Минпромторгом (подробнее см. “Ъ” от 4 апреля 2023 года).

С другой стороны, как отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, высокая доля импортных препаратов в госзакупках отражает стремление государства предоставить российским пациентам доступ к инновациям. «В РФ регулярно расширяются перечни заболеваний, лечение которых может происходить за счет бюджета. Например, фонд "Круг добра" зачастую закупает не просто импортные препараты, но и те, у которых еще нет регистрации в РФ»,— говорит он. В то же время, по его мнению, правительство пока реализовало не все меры поддержки максимальной локализации производства — например, необходимо активнее развивать малотоннажное химическое производство, необходимое для создания собственных молекул. Еще один фактор, который, по его словам, задерживает российские компании на пути к госзакупкам,— это сложности с включением их препаратов в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, исходя из которого и определяются лоты на лекарственных аукционах.

Анастасия Мануйлова