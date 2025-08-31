ФК «Урал» победил «Факел» и вышел на первое место

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Факелом» из Воронежа в рамках седьмого тура Первой лиги Pari. Матч прошел на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончился со счетом 2:0 (0:0). За игрой наблюдало свыше 18,5 тыс. зрителей.

Фото: ФК «Урал»

Оба мяча забил Егор Мосин на 65-й и 90-й минутах.

ФК «Урал» в результате набрал 18 очков, вместе с «Факелом» он делит первое и второе места.

В восьмом туре ФК «Урал» сыграет 4 сентября в гостях у «Спартака» (Кострома). В Екатеринбурге ближайший матч состоится 8 сентября: «Урал» будет принимать «Нефтехимик».

Николай Яблонский