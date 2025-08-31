WSJ: Тейлор Свифт помогла рынку бриллиантов

Помолвка Тейлор Свифт стала отличной новостью для алмазных производителей, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, 26 августа, в день объявления помолвки певицы и игрока НФЛ Трэвиса Келси, акции продавцов бриллиантов и украшений Signet Jewelers и Brilliant Earth выросли на 3% и 26% соответственно. И даже на следующий день, когда вступили в силу 50-процентные пошлины США на товары из Индии, крупнейшего производителя и экспортера алмазов, котировки двух ритейлеров выросли еще на 6,3% и 2,5% соответственно.

Рынок природных бриллиантов переживал не лучшие времена в последние годы. Производство искусственных бриллиантов обходится куда дешевле, а валовая прибыль их продавцов вдвое выше по сравнению с натуральными. Как результат, цены на искусственные алмазы куда ниже, а украшения с ними продаются куда активнее. Тем не менее, отмечают аналитики, все крупные игроки на рынке сейчас занимаются как натуральными, так и искусственными камнями, что делает их бизнес-модель устойчивее.

Помолвка Тейлор Свифт спровоцировала скачок интереса пользователей к обручальным кольцам. Как отмечает CNBC, стоимость кольца, подаренного Трэвисом Келси, может легко составлять $250–500 тыс. А на снимках, опубликованных певицей в соцсетях, видно кольцо с натуральным камнем. И даже если большинство пользователей не могут позволить себе такие траты, сама помолвка госпожи Свифт может спровоцировать рост продаж украшений с искусственными бриллиантами и принести ритейлерам дополнительную выручку.

Кирилл Сарханянц