«Акрон» уступил «Балтике» в матче РПЛ
В воскресенье, 31 августа, в матче седьмого тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты тольяттинского «Акрона» на стадионе «Солидарность Самара Арена» принимали «Балтику» из Калининграда. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В составе гостей отличились Кевин Андраде и Максим Петров. Калининградская команда не проигрывает с начала сезона РПЛ.
«Балтика» набрала 15 очков и промежуточно расположилась в турнирной таблице на второй позиции. «Акрон» с шестью баллами находится на 12-м месте.