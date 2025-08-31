В Татарстане более 420 тысяч человек участвовали в праздновании Дня республики

Более 420 тыс. человек посетили праздничные мероприятия по случаю Дня Республики Татарстан, из них — более 315 тыс. в Казани. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Татарстану.

В столице республики основные мероприятия прошли перед Дворцом земледельцев и у Центра семьи «Казан». Грубых нарушений общественного порядка и безопасности в ходе праздничных мероприятий зафиксировано не было.

Сотрудники Росгвардии совместно с правоохранительными органами обеспечивали безопасность в ходе массовых мероприятий. Военнослужащие казанского специального моторизованного полка, бойцы ОМОН «Ак Барс» и «Тайфун», а также сотрудники вневедомственной охраны осуществляли охрану общественного порядка в Казани и Набережных Челнах. Дополнительный контроль обеспечивался с помощью комплекса высотного видеонаблюдения «ОКО-60» на базе привязного аэростата.

В Набережных Челнах специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Тайфун» провели предварительную проверку мест проведения мероприятий с применением кинологических расчетов.

Влас Северин