В Северной Осетии умер народный артист России Вячеслав Вершинин

В Северной Осетии скончался народный артист России Вячеслав Вершинин. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Вячеслав Вершинин почти 60 лет работал в Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова, был заслуженным артистом республики и лауреатом Государственной премии имени Коста Хетагурова. За свою карьеру он воплотил на сцене более двух сотен образов и поставил десятки спектаклей.

Константин Соловьев