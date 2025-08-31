В Британии по УДО освободили террориста, планировавшего убить Бориса Джонсона

Мохаммед Шахджахан, осужденный за планирование терактов в Лондоне, вышел из тюрьмы по УДО. Об этом сообщают британские медиа, включая The Daily Mail и The Sun.

Фото: West Midlands Police

Шахджахан был одним из так называемых террористов из Сток-он-Трента, группировки, планировавшей целую серию преступлений. В частности, террористы намеревались взорвать один из самых узнаваемых символов Лондона и всей страны — башню Биг-Бен и здание Лондонской фондовой биржи. Наконец, в планы группировки входило убийство премьер-министра страны Бориса Джонсона.

О планах преступников стало известно, их арестовали. В 2012 году Шахджахан был приговорен к 16 годам тюрьмы. Столько же получил и его подельник — Усман Хан. В 2019 году они были освобождены: на них распространялось право автоматического досрочного освобождения в середине срока. Хан в том же году устроил теракт на Лондонском мосту, зарезав двух человек, и сам был убит. Шахджахан же вскоре был повторно отправлен в тюрьму за нарушение правил УДО. Теперь его освободили во второй раз. В соответствии с тем же правом на автоматическое освобождение после отбытия половины срока.

Как сообщается, власти Британии пытались остановить освобождение Шахджахана. Лорд-канцлер, выполняющий роль министра юстиции для Англии и Уэльса, направил возражение против освобождения преступника, однако оно было отклонено Комиссией по досрочным освобождениям, которая не нашла оснований для того, чтобы не выполнить требование закона.

Виктор Буй