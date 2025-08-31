Власти Махачкалы вернули в собственность землю стоимостью в 550 млн рублей

Администрация Махачкалы вернула в собственность участки земли общей стоимостью более 550 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Джамбулата Салавова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В муниципальную собственность города возвращены объекты недвижимости общей площадью более 67 тыс. кв. м. Совокупная кадастровая стоимость возвращенного за эти два месяца имущества превышает 550 млн рублей. Вся возвращенная недвижимость будет поставлена на кадастровый учет и внесена в реестр муниципального имущества для дальнейшего использования», — приводят слова господина Салавова в агентстве.

По словам чиновника, речь идет о земельных участках, которые были получены незаконным путем.

Константин Соловьев