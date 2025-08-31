Под Саратовом в ДТП пострадали двое детей и двое взрослых

В Хвалынском районе Саратовской области в результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 08:00 сегодня, 31 августа, близ поселка Возрождение. Там столкнулись автомобили «Лада Веста», за рулем которого находился мужчина 1965 года рождения, и «Киа», которым управлял мужчина 1986 года рождения.

В результате аварии пострадали водитель «Лады», пассажиры «Киа» — женщина 1986 года рождения, мальчик 2018 года рождения и девочка 2012 года рождения. Их увезли в медучреждение. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов