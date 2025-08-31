Жительница Краснодара осуждена за попытку устроить сына в суд за взятку

Вступил в силу приговор жительнице Краснодара Валентине Жалыбиной. Она признана виновной в попытке передачи особо крупной взятки с целью обеспечить назначение ее сына на пост председателя Первомайского суда краевого центра. Подсудимой назначено наказание в виде штрафа на сумму 3 млн руб. Прокуратура оспаривала приговор в апелляции, но краевой суд оставил его без изменений.

Судом установлено, что в 2021 году Валентина Жалыбина просила своих знакомых выяснить, каким образом можно обеспечить карьерное продвижение ее сына, работающего судьей в одном из муниципалитетов Краснодарского края. Одна из ее приятельниц сообщила, что якобы некий сотрудник ФСБ берется решать вопросы с назначением на руководящие должности. После этого Жалыбиной было передано предложение заплатить 15 млн руб. за согласование кандидатуры ее сына на вакантную должность председателя Первомайского райсуда Краснодара. Валентина Жалыбина передала через свою знакомую первый транш в сумме 5 млн руб. Вскоре выяснилось, что под видом сотрудника российских спецслужб действовал ранее судимый за мошенничество гражданин, который похитил переданные ему средства.

Подсудимая Жалыбина не признала себя виновной в коррупционном преступлении. Фигурантка дела настаивала на том, что на самом деле передала средства приятельнице для покупки для себя недвижимости. По словам Жалыбиной, знакомая якобы придумала историю с взяткой и оговорила ее, чтобы не возвращать полученные средства.

Анна Перова, Краснодар