Ключевой ставке отмеряют уровень

Снижение ключевой ставки идет слишком медленно, об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Его слова приводятся в отчете компании за первое полугодие. Там также говорится о сокращении прибыли почти на 70%. Аналитики пишут, что это стало следствием жесткой денежно-кредитной политики. Из-за высокой ставки произошло «излишнее укрепление курса рубля», выросли и расходы на обслуживание долга, что «ухудшает финансовую устойчивость корпоративных заемщиков». А одной из главных причин инфляции, которая не дает Центробанку ускорить снижение ключевой ставки, стала «чрезмерная» индексация регулируемых тарифов. По словам бизнесмена, «Транснефть» с начала года повысила стоимость перевозки нефти почти на 10%, топлива — почти на 14%. В РЖД грузовые транспортировки также подорожали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Позиция «Роснефти» отчасти оправдана, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Повышение тарифов и "Транснефти", и других естественных монополий некритично для нефтяных компаний и пользователей, скажем так, но оно крайне важно для самих монополий. И те, и те хотят продемонстрировать чистую прибыль, рост своих финансовых показателей, а для этого одним нужно одно, другим — другое. И при этом есть регуляторы, которые, в свою очередь, пытаются сдерживать рост цен. "Роснефть" прокачивает нефть по системе "Транснефти", но она же не может поднять цены на внутреннем рынке на бензин и дизель на столько, на сколько ей захочется, ведь тогда антимонопольная служба предъявит претензии.

Правда, можно сказать, что изменение расценок естественных монополий происходит не столь регулярно, поэтому здесь важно оценивать его даже не по одному году, а по тому, что ранее все-таки тарифы росли меньше уровня инфляции. В среднем показатель будет не катастрофическим. Опять же, для нефтяных компаний, я думаю, что другие факторы даже важнее. Это снижение цены на сырье, а самое главное — чрезмерное укрепление рубля, потому что от падения цены все-таки страдает больше государство, потому что оно снижает налог на добычу полезных ископаемых вслед за их стоимостью, а вот укрепление рубля нефтяным компаниям не компенсируется. Что касается перевозок по железной дороге, то это скорее изменение логистики для самих компаний. Что могут, они перегоняют по трубе, это эффективнее. В данный момент наверняка переработка у нас немного снизится. В сентябре вполне этого можно ожидать. Соответственно, и нефтяные компании будут больше экспортировать сырой нефти, а значит, больше пользоваться нефтепроводом, а не железной дорогой».

Согласно прогнозу Банка России, до конца года средняя ключевая ставка будет ниже 20%. Следующее заседание запланировано на 12 сентября. В течение лета регулятор дважды снизил показатель, в последний раз — до 18%. Решение объяснялось позитивными тенденциями в инфляции. По последним данным Росстата и Минэкономразвития, годовые темпы роста цен продолжили снижаться. Период сезонной недельной дефляции, напротив, завершился, в том числе ускорилось подорожание бензина на фоне плановых и внеплановых ремонтов НПЗ. Индексация регулируемых тарифов может повлиять на движение показателей, однако не станет ключевым фактором, полагает главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов: «Конечно, расценки на перевозки и тарифы ЖКХ, которые в этом году были проиндексированы с опережением, оказали эффект. Причем он был заметен в ускорении месячных цифр. Но не только это, и косвенные эффекты со временем станут очевидны. Однако пока еще высокий потребительский спрос, хотя и определенные тенденции к его охлаждению видны, и пока еще позитивная ситуация с доходами населения — одни из основных факторов, почему инфляция оставалась высокой длительное время.

Сейчас мы проходим трансформацию к стадии охлаждения экономики, где для производителей цены сложно перекладываются в издержки. Ну и не забываем, конечно, о санкционном бремени.

Если говорить про показатель инфляции, то повышение недельных цифр все-таки объясняются сезонностью. В годовом выражении он продолжает снижаться, то есть месячные темпы, которые у нас получаются за август, таковы, что если они сохранятся до конца года, то инфляция спокойно и меньше 6% может быть. Мы пока сохраняем наш прогноз на уровне 6,5%, потому что есть риски ослабления рубля. Для ЦБ инфляция не является чем-то таким, что должно убедить регулятора не снижать ставку, например, или снижать ее меньшим темпом. На мой взгляд, все-таки ситуация идет по нижней границе прогнозного диапазона ЦБ. Как минимум на 100 базисных пунктов мы ждем снижения ключевой ставки в сентябре, а то и на большее количество».

Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов также заявил, что, согласно их прогнозу, Центробанк на ближайшем заседании снизит ключевую ставку на 100 или 200 базисных пунктов. Регулятор будет выбирать между осторожностью и риском «заморозить экономику», отметил он. По итогам второго квартала российский ВВП вырос, несмотря на предупреждения о возможной рецессии. В Минэке считают, что в 2025-м экономика прибавит не менее 1,5%. При этом о неизбежности отрицательных значений уже в следующем году предупреждали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова