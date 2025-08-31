В аэропорту Сочи задержали десятки рейсов. По данным онлайн-табло, на 13:22 мск перенесены 30 рейсов на вылет и прилет.

В ночь на 30 августа в сочинском аэропорту с 02:31 до 04:58 вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Отмечалось, что из-за этого возможны изменения в расписании. Вчера в пресс-службе авиагавани заявили, что аэропорт работает в штатном режиме, однако предупредили о возможных переносах и отменах рейсов в ближайшие сутки.

Представитель аэропорта заявил РБК, что задержки связаны с производственными причинами авиакомпании.

Также в публикации сочинского аэропорта говорится, что за время действия ограничений экипажи четырех самолетов — SU-2953 Челябинск — Сочи, SU-1074 Шереметьево — Сочи, UT-517 Нижневартовск — Сочи и N4 524 Екатеринбург - Сочи приняли решение об «уходе» на запасные аэродромы.