Школьная нагрузка

В городе к началу учебного года открылось 27 новых школ, количество школьных мест увеличилось на 25 тысяч. В Ленинградской области в этом году вводится 10 школ, большая часть строится за счет девелоперов. Стандартная школа на 30 тыс. кв. м сегодня обходится застройщикам в 3,3 млрд рублей, что соответствует примерно 1,3–1,5 млн рублей за одно место учащегося — еще три года назад этот показатель был на 50% ниже. Несмотря на то что расходы на ввод социальных учреждений довольно высоки, застройщики признают, что наличие школ и садов способно иногда вдвое увеличить продажи нового жилья.

Как рассказали в комитете по строительству Петербурга, всего в этом году в городе введут 52 новых социальных объекта: 25 дошкольных учреждений, из которых три финансируются за счет бюджета (адресно-инвестиционная программа, АИП), а 22 — за счет девелоперов; и 27 общеобразовательных школ, из них 10 бюджетных и 17 построенных инвесторами. Также будет три совмещенных объекта (детсад и начальная школа), созданных на средства застройщиков.

По данным Контрольно-счетной палаты Петербурга, себестоимость квадратного метра школы в 2024 году составляла 109,8 тыс. рублей, что вдвое превышает показатель 2019-го. При этом среднего размера стандартная школа (около 30 тыс. кв. м) будет оцениваться примерно в 3,3 млрд рублей. Для инвесторов это означает, что одно школьное место сегодня обойдется в 1,3–1,5 млн рублей с тенденцией к дальнейшему росту, который вызван удорожанием материалов, рабочей силы и ужесточением требований к инженерным системам. Еще три года назад, отмечали девелоперы, стоимость школьного места обходилась в 1 млн рублей. Генеральный директор строительной компании Kronung Филипп Шраге говорит: «По сравнению с предыдущими годами себестоимость возросла минимум на 20–30%, особенно в проектах, где застройщик реализует школы под ключ с оборудованием, благоустройством и инфраструктурой».

Значительную часть новых объектов застройщики передают городу безвозмездно, в рамках инвестиционных договоров. Как говорят в комитете по строительству, такой механизм становится нормой на петербургском рынке и помогает устранить дисбаланс между темпами ввода жилья и обеспеченностью социальными объектами.

Совладелец Fizika Development Александр Кравцов говорит, что проблема обеспеченности школами особенно остро стоит в районах массового жилищного строительства на юге и юго-западе Северной столицы. «В ряде новых кварталов уровень обеспеченности школьными местами ниже нормативов: детям приходится ездить в соседние районы, например из Ленинградской области в Петербург, что увеличивает поток маятниковой миграции. С другой стороны, строительство нового жилья в районах с уже сложившейся социальной инфраструктурой тоже увеличивает нагрузку на действующие школы. Если свободных участков для новых объектов нет, девелоперы могут брать на себя обязательства по ремонту, реконструкции или обновлению существующих зданий — например, это частая практика в центральных районах города».

По его словам, наличие собственной школы в составе квартала почти вдвое повышает привлекательность проекта. Для семей с детьми это один из ключевых критериев при выборе жилья: наличие школы или детского сада рядом с домом играет решающую роль.

По данным Филиппа Шраге, проблема нехватки школ в районах массовой жилой застройки стоит остро, особенно в таких локациях, как Мурино, Кудрово, Девяткино, Шушары, Янино, части Красносельского, Приморского и Невского районов. Во многих локациях обеспеченность школьными местами в 1,5–2 раза ниже нормативной: вместо положенных 135 мест на 1000 жителей имеется 70–90, а иногда и меньше.

Участие девелоперов в возведении школ сейчас чаще всего реализуется через механизмы компенсационного строительства: компания берет на себя строительство объекта социальной инфраструктуры в обмен на ускорение согласований, изменение параметров планировки территории (ППТ), увеличение плотности застройки или выделение дополнительных участков под жилье. В некоторых случаях учебное заведение может быть построено в рамках инфраструктурной программы с частичным финансированием из бюджета.

По словам коммерческого директора группы компаний «КВС» Анжелики Альшаевой, новые объекты создаются с учетом многофункциональности, а также интегрируются в городскую среду. Особое внимание уделяется доступности для детей с ограниченными возможностями, использованию современных материалов и продуманной планировке, способной адаптироваться под разные виды занятий.

«Для девелопера строительство школы — это стратегическая инвестиция в привлекательность проекта. Наличие школы или хотя бы ясной перспективы ее появления — один из ключевых факторов, повышающих спрос у семейной аудитории. По наблюдениям рынка, наличие школы в составе квартала может повысить стоимость квадратного метра на 5–10%, а в ряде случаев и до 15%, особенно если школа хорошо оснащенная»,— полагает господин Шраге.

По данным комитета образования Ленинградской области, в 2025 году в регионе вводится 10 новых школ. За счет ввода в эксплуатацию и ремонта количество мест в них увеличилось более чем на 9 тысяч. До 2030-го планируется построить еще 20 школ, сообщили в комитете.

«В условиях Ленинградской области, где зачастую наблюдается дефицит социальной инфраструктуры, готовность девелопера взять на себя эти функции становится ключевым конкурентным преимуществом и главным драйвером продаж для семейной аудитории. Покупатель сегодня выбирает не квадратные метры, а готовую среду обитания — экосистему, где есть все для повседневной жизни: от кофе с утра и паркинга до детского сада и поликлиники в шаговой доступности», - говорит коммерческий директор ЖК «Охтинские высоты» Виталий Голубев.

Александра Хренкова