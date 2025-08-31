Бастрыкин поручил возбудить дело об избиении школьницы в Светлограде

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 13-летней девочки в Светлограде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Следствие считает, что в августе подростки после словесного конфликта избили малолетнюю, нанесли ей многочисленные удары по телу и голове. При этом школьники фиксировали происходящее на камеру мобильного телефона.

«Обращение в компетентные органы результатов не принесло, до настоящего времени виновные к ответственности не привлечены. В СУ СК России по Ставропольскому краю организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

О результате проверки доложат Александру Бастрыкину.

Константин Соловьев