По делу о сносе кафе-бара у Центрального рынка суд назначил экспертизу

Суд назначил строительно-техническую экспертизу по делу о признании здания на ул. Борчанинова, 79, самовольной постройкой и ее сносе. Согласно материалам на сайте Арбитражного суда Пермского края, спорное сооружение располагается возле Центрального рынка. Территорией рынка владеет бизнесмен Реваз Шенгелия, он же является ответчиком по делу. Исковое заявление в суд подано администрацией Ленинского района Перми еще в апреле 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

В сервисе 2ГИС отмечается, что по адресу: ул. Борчанинова, 79, находится одноэтажное здание бара. По сведениям публичной кадастровой карты, сооружение площадью 76,6 кв. м введено в эксплуатацию в 2011 году и имеет назначение «жилой дом».

В ходе рассмотрения иска ответчик ИП Реваз Шенгелия ходатайствовал о назначении по делу строительно-технической экспертизы, которое суд удовлетворил. Эксперт ФБУ «Пермская ЛСЭ Минюста России» должен будет ответить на вопросы о том, создает ли угрозу жизни и здоровью граждан здание на ул. Борчанинова, 79, соответствует ли оно требованиям градостроительных, санитарных, противопожарных норм и правил. Также необходимо выяснить, есть ли у здания недостатки, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, являются ли они устранимыми. Провести экспертизу и представить заключение в суд нужно не позднее 1 апреля 2026 года.

Реваз Шенгелия является директором и учредителем ООО «Торговый комплекс “Центральный”», управляющего Центральным рынком в Перми. За последнее время к господину Шенгелии и ООО ТК «Центральный» было подано несколько исков, касающихся использования земли в районе рынка. Некоторые из них удовлетворены.