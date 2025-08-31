Байкерам из Польши запретили въезд в Россию из-за акции в Тверской области

Полиция запретила 39 гражданам из Польши въезд на территорию России на пять лет из-за несогласованной акции под Тверью. Об этом сообщило УМВД по региону в Telegram-канале.

Отмечается, что поляки устроили несогласованную акцию у мемориального комплекса «Медное» в Тверской области. В их отношении возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ о нарушении иностранными гражданами режима пребывания в России.

Как писали «Известия», 30 августа польские байкеры въехали на территорию мемориала несмотря на запрет, а затем начали проводить «факельный обряд». Сообщалось, что в действии участвовали несовершеннолетние.