«Встреча Моди, Путина и Си: знак нового мирового порядка?»
NYT и другие издания увидели в саммите ШОС попытку Китая утвердиться во главе мира
Главная тема обсуждения мировых медиа в воскресенье, 31 августа — начинающийся в Тяньцзине саммит Шанхайской организации сотрудничества. Эксперты особо отмечают участие в нем лидеров России, Индии и Китая и видят в этом (кто — с печалью, кто со злорадством) очевидные усилия Пекина по изменению мирового порядка.
Фото: Maxim Shemetov / Reuters
Financial Times (Лондон, Великобритания)
Представляя единый фронт против США, Си принимает Владимира Путина и Нарендру Моди
Приветствуя своих коллег из России, Индии и Ирана на форуме по вопросам безопасности, Си представляет амбиции Пекина по установлению альтернативного мирового порядка, предлагая контраст глобальному лидерству президента США Дональда Трампа.
The New York Times (Нью-Йорк, США)
Си использует саммит, парад и историю, чтобы продемонстрировать глобальное влияние Китая
Саммит с участием более чем двадцати мировых лидеров, представляющих в основном Центральную Азию, последующий военный парад в Пекине с демонстрацией новейших китайских ракет и военных самолетов — это не просто показуха. Они представляют то, как господин Си пытается превратить историю, дипломатию и военную мощь в орудия перестройки мирового порядка, в котором до сих пор доминировали Соединенные Штаты.
La Stampa (Турин, Италия)
Путин—Моди—Си, антизападный альянс
Месяц назад Урсулу фон дер Ляйен и Антониу Кошту встречали на выезде из аэропорта, к которому их привез автобус. На этот раз перед ногами Нарендры Моди на бетоне аэропорта расстелили красный ковер. Китай принимает «остальной мир», незападный, который в массовом порядке прибыл ко двору Си Цзиньпина.
India TV News (Ноида, Индия)
Встреча Моди, Путина и Си: знак нового мирового порядка?
С одной стороны мы имеем Трампа и его советников, занимающих все более враждебную позицию по отношению к Индии. С другой Индия занята тихой дипломатией… И теперь, если… три великие державы — Индия, Россия и Китай — объединятся из-за глупостей Трампа, то именно президенту США и отвечать за это. Соревнование проходит между болтуном и молчаливыми стратегами.
«Синьхуа» (Пекин, Китай)
Устанавливая курс на более единую и эффективную ШОС
На фоне нестабильного и меняющегося международного ландшафта, с которого не желают уходить политика силы и региональные конфликты, ШОС, ключевая платформа единства и сотрудничества стран Глобального Юга, обладает всеми возможностями для того, чтобы сыграть свою позитивную роль в продвижении более равноправного, упорядоченного и многополярного мира, как и в построении более справедливой и равноправной системы управления миром.