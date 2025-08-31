Главная тема обсуждения мировых медиа в воскресенье, 31 августа — начинающийся в Тяньцзине саммит Шанхайской организации сотрудничества. Эксперты особо отмечают участие в нем лидеров России, Индии и Китая и видят в этом (кто — с печалью, кто со злорадством) очевидные усилия Пекина по изменению мирового порядка.

Представляя единый фронт против США, Си принимает Владимира Путина и Нарендру Моди

Приветствуя своих коллег из России, Индии и Ирана на форуме по вопросам безопасности, Си представляет амбиции Пекина по установлению альтернативного мирового порядка, предлагая контраст глобальному лидерству президента США Дональда Трампа.

Си использует саммит, парад и историю, чтобы продемонстрировать глобальное влияние Китая

Саммит с участием более чем двадцати мировых лидеров, представляющих в основном Центральную Азию, последующий военный парад в Пекине с демонстрацией новейших китайских ракет и военных самолетов — это не просто показуха. Они представляют то, как господин Си пытается превратить историю, дипломатию и военную мощь в орудия перестройки мирового порядка, в котором до сих пор доминировали Соединенные Штаты.

Путин—Моди—Си, антизападный альянс

Месяц назад Урсулу фон дер Ляйен и Антониу Кошту встречали на выезде из аэропорта, к которому их привез автобус. На этот раз перед ногами Нарендры Моди на бетоне аэропорта расстелили красный ковер. Китай принимает «остальной мир», незападный, который в массовом порядке прибыл ко двору Си Цзиньпина.

Встреча Моди, Путина и Си: знак нового мирового порядка?

С одной стороны мы имеем Трампа и его советников, занимающих все более враждебную позицию по отношению к Индии. С другой Индия занята тихой дипломатией… И теперь, если… три великие державы — Индия, Россия и Китай — объединятся из-за глупостей Трампа, то именно президенту США и отвечать за это. Соревнование проходит между болтуном и молчаливыми стратегами.

Устанавливая курс на более единую и эффективную ШОС

На фоне нестабильного и меняющегося международного ландшафта, с которого не желают уходить политика силы и региональные конфликты, ШОС, ключевая платформа единства и сотрудничества стран Глобального Юга, обладает всеми возможностями для того, чтобы сыграть свою позитивную роль в продвижении более равноправного, упорядоченного и многополярного мира, как и в построении более справедливой и равноправной системы управления миром.

Подготовил Николай Зубов