Глава Минсельхоза Ирана надеется на рост торговли с Россией до $3 млрд

Объем торговли сельскохозяйственной продукцией между Ираном и Россией в 2024 году составил около $1,2 млрд. Об этом заявил министр сельского хозяйства Ирана господин Голам-Реза Нури-Гэзельдже в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста «РИА Новости».

Господин Нури-Гэзельдже отметил, что в 2025 году планируется увеличить этот показатель минимум на 30%. «В прошлом году (1403-й год по иранскому календарю, который охватывает период с 20 марта 2024 года до 21 марта 2025 года.— "Ъ") объем товарооборота между Россией и Ираном составил около $1,2 млрд. В этом году, по моим представлениям, объем наших торговых сделок вырастет не менее чем на 30-35%»,— сказал министр.

Кроме того, министр выразил надежду, что к 1405-му году по иранскому календарю (начинается 21 марта 2026 года) объем торговли в сфере сельского хозяйства между странами достигнет $3 млрд. Это означает, что товарооборот может увеличиться почти вдвое по сравнению с текущими показателями.