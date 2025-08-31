Зарубежные СМИ: Какое значение имеет саммит ШОС в Китае?

В Китае стартует крупнейший в истории саммит Шанхайской Организации Сотрудничества. 31 августа председатель КНР Си Цзиньпин торжественно принимает гостей в Тяньцзине, на следующий день начнется официальная программа встречи. По ее итогам ожидается подписание около 20 документов, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, мероприятие будет посвящено «наиболее важным и злободневным темам международной и региональной повестки дня». Всего в саммите ШОС примут участие представители более 30 государств. Среди них — члены организации, страны-наблюдатели и партнеры по диалогу. Кроме того, на заседаниях будет присутствовать генсек ООН Антониу Гутерриш. Впервые с 2018 года в КНР прилетит премьер Индии Нарендра Моди. Мировые СМИ пишут, что двухдневный саммит ШОС подчеркивает амбиции Китая стать центром притяжения для стран Глобального Юга. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

В центре внимания саммита — укрепление российско-китайского стратегического партнерства, сообщает «Синьхуа». В интервью журналистам информагентства Владимир Путин заявил, что экономические связи двух стран вышли на рекордно высокий уровень, за последние четыре года показатель вырос на $100 млрд. Также президент России приветствовал расширение Шанхайской Организации Сотрудничества за счет Индии, Пакистана, Ирана и Белоруссии. Он подчеркнул, что Москва и Пекин разделяют общие взгляды на ключевые международные вопросы: выступают за многополярный мир и поддерживают страны Глобального Юга. Особое внимание уделяется и отношениям Индии и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что страны уже не соперники, а скорее стратегические партнеры

Присутствие Нарендры Моди в Тяньцзине — важный сигнал Вашингтону, передает CNN. По словам собеседников телеканала, из-за введения торговых пошлин США Дели вынужденно налаживает связи с давним оппонентом по региону — Китаем.

Поездка в КНР также предоставит индийскому лидеру возможность встретиться с президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что 1 сентября они проведут двусторонние переговоры. На повестке — последствия дополнительных 25-процентных тарифов США из-за импорта российской нефти. В итоге их ставка выросла до 50% и стала самой высокой для всех стран в Южной Азии. По всей видимости, внешняя политика Трампа в отношении Дели оказалась провальной: Белый дом допустил нежелательное сближение Индии и Китая, подытоживает The New York Times.

Reuters пишет, что Пекин и Москва максимально используют саммит ШОС как демонстрацию силы антизападной коалиции. Главная цель — показать всему миру, что все усилия Белого дома по противодействию России, Китаю, Ирану и Индии не дали возымели существенный эффект, говорят собеседники информагентства. В то же время они указывают на то, что практическая реализация платформы ШОС пока неясна. Максимум, чего стоит ожидать — заключения некоторых торговых соглашений в противовес США. Политические же заявления в поддержку действий России на Украине пока маловероятны. Также международные наблюдатели активно следят за Арменией и Азербайджаном. По итогам саммита ШОС в Тяньцзине их могут принять в члены организации, заявил Си Цзиньпин. При этом Кремль не дает однозначного ответа, состоится ли двусторонняя встреча президентов Путина и Алиева, в последнее время отношения между их странами заметно обострились.

