Сотрудники детсада в Оренбурге скрыли от родителей факт травмирования ребенка

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о результатах проверки по факту травмировании годовалого ребенка в одном из детских садов Оренбурга, а также о принятом по итогам проверки решении. Об этом в воскресенье сообщил информационный центр СКР.

По данным ведомства, СКР получил информацию произошедшем «в сети интернет», где сообщалось о травмировании годовалого воспитанника детского сада в Оренбурге. В июле текущего года во время прогулки мальчик упал и стукнулся головой, ног «сотрудники образовательного учреждения о произошедшем родителей малолетнего не уведомили, попытались скрыть сведения о ситуации, мер к оказанию ему медицинской помощи не приняли, а также препятствовали госпитализации ребенка». Впоследствии у мальчика диагностирована травма головы.

Как сообщалось в пабликах региона, воспитатели пытались скрыть факт падения ребенка, и вместо вызова скорой помощи «одна из воспитательниц сыпала на голову мальчика сахар, чтобы шишка быстрее прошла». Матери мальчика стало известно о происшествии от воспитательницы другой смены детсада, когда та принимала детей у коллеги. Мать приехала в детсад и, увидев, что сын ходит, пошатываясь, вызвала скорую помощь. При этом, по ее словам, сотрудники детсада не пускали медработников и не хотели открывать медблок для осмотра ребенка. Впоследствии ребенка госпитализировали с диагнозом «черепно-мозговая травма».

В СКР отмечают, что «ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства».

Андрей Васильев