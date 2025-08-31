Культурный путеводитель: афиша Астрахани на сентябрь

Осень в Астрахани обещает быть богатой на культурные мероприятия.

«Ъ — Средняя Волга» расскажет о наиболее интересных событиях в музеях, театрах и на концертных площадках.

Выставки, мастер-классы

В Краеведческом музее работает выставка «Заказник „Ильменно-бугровой“», которая приурочена к 30-летию со дня создания государственного природного комплекса. На выставке можно увидеть более 60 предметов: чучела и тушки животных, справочные материалы, книги, макеты, фотографии, карты, открытки, схемы. Экспозиция расскажет о природных особенностях охраняемой территории.

В музее «Российский арбуз» (находится в г. Камызяк, в здании Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства) обещают рассказать, как выбрать арбуз, что из него приготовить, в чем его уникальность. В экспозиции представлено около 100 предметов. Среди них — орудия труда конца XIX — начала XX вв., оборудование, необходимое для селекционных исследований бахчевых культур.

В Астраханской государственной картинной галерее имени П. М. Догадина в сентябре откроется выставка «Искусство советской эпохи». На выставке будет представлено более 90 произведений отечественного изобразительного искусства, выполненных в 1940-х — 1980-х годах. Тема работ — трудовая деятельность, досуг и быт советского человека. Организаторы обещают, что в экспозиции будут представлены листы станковой и печатной графики признанных советских мастеров.

Также в картинной галерее можно побывать на выставке «Шедевры, отраженные в камне». В экспозиции представлено 28 графических листов из коллекции Ивана Репина (1841–1908), потомственного почетного гражданина Астрахани. Он передал родному городу уникальное собрание книг и западноевропейской гравюры (около 10 тыс. книг и столько же гравюр).

Историко-архитектурный комплекс «Астраханский кремль» приглашает на выставку «Тайны Астраханского кремля». С помощью мультимедийных технологий экспозиция объединяет выставочное пространство пяти музеев Южного федерального округа в единую виртуальную мультимедийную сеть. С помощью мультимедийных средств создается эффект погружения в прошлое. Можно увидеть новые страницы жизни предков, репродукции картин художников XIX–XX вв.

Дом купца Г. В. Тетюшинова ждет всех желающих на выставку «Стежки из прошлого». В экспозиции представлено более 50 образцов домашней вышивки: рушники, скатерти, салфетки, подзоры, а также предметы домашнего обихода — пяльцы, спицы для вязания, швейная машина.

Дом-музей Б. М. Кустодиева на новой выставке «Диалог. Художник и театр» представляет более 30 произведений — костюмы, плакаты, сценографию, созданные в разные годы и выполненные в смешанной технике с использованием туши, гуаши, акварели, карандаша и белил.

Спектакли

В Астраханском театре оперы и балета 6-7 сентября состоится балет «Корсар». Также можно посетить оперу для детей «Королевский бутерброд» (13-14 сентября), оперу «Леди Макбет Мценского уезда» (14 сентября), балет «Сильфида» (21 сентября), «Спящая красавица» (24-25 сентября).

Астраханский драмтеатр приглашает зрителей на постановки: «Кабаре „Велимир“» (4 сентября), «Морфий» (6 сентября), «Женитьба Бальзаминова» (7 сентября), «Рассказы о любви» (13-14 сентября), «Три сестры» (17 сентября), «Несравненная» (20-21 сентября).

Астраханский ТЮЗ представит спектакли: «Отчаянные тетки» (5 сентября), «Мышонок-сыщик» (6 сентября), «Смех — не грех» (6 сентября), «Кощей бессмертный» (7, 10 сентября), «Капитанская дочка» (13 сентября) и другие.

Театр кукол подготовил спектакли: «Самое большое чудо» (7 сентября), «Домик для улитки» (19 сентября), «День Кутясика и Кутилки» (20 сентября), «Волшебная лампа Аладдина» (20 сентября), «Цветное молоко» (21 сентября), «Ряба-репа-колобок» (28 сентября).

Концерты

В Астраханском дворце культуры «Аркадия» пройдет концерт Вячеслава Бутусова (26 сентября), оркестра «CAGMO» с композициями группы «Король и Шут» (27 сентября). Шоу под дождем состоится в «Аркадии» 28 сентября.

8 сентября в спортивном комплексе «Звездный» с концертом выступит Анна Асти.

Театр «Диалектика» приглашает на программу «Вечеринка в стиле 90-х» (12 сентября).

19 сентября Астраханская филармония открывает новый сезон. По традиции прозвучит классика — Э. Грига и Р. Шумана. Музыку этих выдающихся композиторов-романтиков исполнит камерный оркестр, в концерте примет участие солист филармонии Илья Михайлов (фортепиано).

В Римско-католической церкви 20-21 сентября пройдет концертная программа «Аве Мария» с участием солистки театра «Царицынская опера» Екатерины Богачевой (сопрано), также выступят артисты Астраханского театра оперы и балета.