Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов

С 1 сентября россияне смогут самостоятельно ограничивать поступающие им массовые звонки и разрешать вызовы только от определенных организаций. Настроить входящие вызовы можно будет через личный кабинет на сайте мобильного оператора или в соответствующем приложении, сообщают российские СМИ со ссылкой на закон о защите граждан от мошенников.

Новый закон предусматривает обязательную маркировку звонков от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Все операторы связи России, с сетей которых совершаются такие вызовы, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов.

При входящем вызове на экране телефона появится не просто номер, а название компании или ИП, их коммерческое обозначение и категория звонка в зависимости от основной деятельности — например, «Банк», «Реклама», «Недвижимость» или «Услуги связи». Текст пометки может содержать до 32 символов с использованием кириллицы, латиницы и цифр. Это позволит быстрее понять, кто звонит, и принять решение — отвечать или игнорировать.