Патриотический центр «Десантник» получил новое здание в Воткинске спустя 40 лет

Центр военно-патриотического воспитания «Десантник» в Воткинске переехал в новое здание, сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии. Торжественная церемония открытия состоялась 30 августа.

В состав нового центра вошли спортзал с полосой препятствий, зал единоборств, скалодром, электронный тир, тренажерный зал, музей и помещения для теоретической подготовки. Площадь здания составляет 1200 кв м. Строительство объекта стартовало в марте 2025 года, последние 40 лет воспитанники клуба занимались в подвальных помещениях.

За время своей работы «Десантник» подготовил более 1,5 тыс. человек. Центру присвоено имя Руслана Шаймарданова, руководившего организацией 15 лет и погибшего в зоне СВО. В рамках церемонии открытия учреждение получило высшую награду «Союза десантников России» – орден «Генерал Армии Маргелов», его разместят на знамени клуба.