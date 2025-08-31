Культурный путеводитель: афиша Волгограда на сентябрь

Осень в Волгограде обещает быть богатой на различные культурные мероприятия. О том, какие из них стоит посетить, — в подборке «Ъ — Средняя Волга».

Выставки

В Волгоградском областном краеведческом музее продолжает работу выставка «Удивительный мир звуков», на которой представлено более 100 музыкальных инструментов из коллекции Евгения Пушкина — ветерана Великой Отечественной войны, реставратора и коллекционера. Гости музея могут увидеть духовые, клавишные, струнные инструменты, различные гармоники XIX-XX вв., которые являются настоящими раритетами.

Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова приглашает волгоградцев и гостей города на выставку «В(ы)зывающая плоть». На ней представлены произведения трех известных волгоградских скульпторов: Петра Чаплыгина, автора образов-портретов русских самодержцев; Роберта Харитонова (памятник Михаилу Паникахе в Краснооктябрьском районе Волгограда); Сергея Щербакова (скульптурная композиция «Скорбящая» на мемориальном военном кладбище у села Россошки Волгоградской области). Они представляют тело как последнюю опору растущему техницизму человечества.

Также в музее изобразительных искусств работает выставка «За рекой, в тени деревьев», объединяющая работы Анны и Виктора Филимоновых, дочери и отца. Работы, выполненные в технике линогравюры, соединяют личное и всеобщее: желание запечатлеть и сохранить в памяти важные моменты истории семьи и то, что обычно скрыто за привычными явлениями повседневности.

Волгоградский планетарий в сентябре подготовил лекции, экскурсионные и полнокупольные программы. 7 сентября все желающие приглашаются на вечерние наблюдения лунного затмения на астрономической площадке обсерватории (при условии ясной погоды). 19 сентября запланировано музыкальное полнокупольное мероприятие «Очаг цивилизации», в котором сольются музыка и космос.

Спектакли

Волгоградский музыкальный театр возобновляет репертуар. С 12 по 14 сентября включительно и 27 сентября на сцене будет представлена премьера — оперетта «Баядера». Также можно будет увидеть такие мюзиклы и комедии, как «Пиковая дама» (17 сентября), «В джазе только девушки» (18 сентября), «Ханума» (19 сентября), «Робин Гуд» (25 сентября).

В Новом экспериментальном театре 27-28 сентября пройдут гастроли Национального русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова. Билеты на спектакль «Ревизор» уже проданы. Еще есть возможность посетить постановку «Вдовий пароход» (28 сентября).

Молодежный театр приглашает на спектакли «Евгений Онегин» (2-3 сентября), «Васса Железнова» (6 сентября), «Кот в сапогах» (13 сентября), «Чайка» (17-18 сентября) и другие. Открытие ХХ театрального сезона ознаменуется премьерой «Пестрые рассказы» (25 сентября).

«Царицынская опера» принимает Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени П. И. Чайковского (г. Ижевск). На гастролях артисты представят спектакли «Моя прекрасная оперетта» (5 сентября), «Сильва» (6 сентября), «Летучий корабль» (7 сентября).

Концерты, фестивали

Музей-заповедник «Старая Сарепта» 27 сентября приглашает на юбилейный X ежегодный Горчичный фестиваль «Волгоград. Сарепта — горчичная столица». В программе фестиваля — концерты, горчичные дегустации, мастер-классы, розыгрыши призов.

В Волгоградской филармонии пройдут концерты Ирины Дубцовой (22 сентября) и арт-группы «SOPRANO» (30 сентября).

В Доме офицеров выступит с концертом Диана Анкудинова (25 сентября), а также оркестр «MUSE» с композициями Вивальди, Бетховена, Адель и «The Beatles» (26 сентября).

28 сентября на сцене «Экспоцентра» Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» выступят с хитами группы «Nautilus Pompilius».