Культурный путеводитель: афиша Пензы на сентябрь

С наступлением осени погода становится прохладнее и дождливее. Залы музеев, галерей, театров Пензы с радостью встречают новых посетителей. О самых интересных выставках, спектаклях, концертах — в подборке «Ъ — Средняя Волга».

Выставки, экскурсии, мастер-классы

В Пензенской областной картинной галерее имени К. А. Савицкого 1 сентября заработает выставка «Детство без интернета» (место проведения — Губернаторский дом). Посетители смогут перенестись в эпоху, когда дети росли без гаджетов и цифровых технологий. На выставке можно увидеть произведения, выполненные в различных техниках, таких как графика, живопись, скульптура. Организаторы экспозиции обещают показать беззаботное детство, наполненное творчеством и простыми радостями.

В Губернаторском доме можно побывать на выставке «Мореный дуб — сокровище Сурского края». Сурский край называют одним из главных кладезей мореного дуба в России. Этот дар природы местные мастера превращают в шедевры прикладного искусства. В залах музея посетители смогут полюбоваться изысканными предметами интерьера, оригинальными сувенирами, предметами культа, созданными из этого благородного материала. Экспозиция содержит документальные материалы, раскрывающие тайны мореного дуба: от его геологического происхождения до современных технологий обработки.

Пензенский планетарий приглашает на экспозиции в залах, а также на выставки: «Мир, в котором мы живем» (1, 4 сентября), «От Земли во Вселенную» (3, 5 сентября), где организаторы обещают отправить в волшебное путешествие из глубин человеческой цивилизации и рассказать о тайнах Вселенной. Дети смогут посетить полнокупольную программу «Парад планет» (3, 4 сентября).

Пензенский океанариум приглашает на различные экскурсии, в том числе на «Зубастую» (так она называется). Организаторы обещают рассказать о питомцах океанариума: кто из них самый зубастый, у кого зубов нет вовсе, почему зубы разной формы, зачем они вообще нужны животным.

Спектакли

Пензенский областной драматический театр им. А. В. Луначарского готов к открытию 233-го театрального сезона. Он ознаменуется премьерой — спектаклем «Яма» по повести А. И. Куприна (5, 6 сентября). Также можно будет посетить постановки: «Корпоратив» (7 сентября), «Люкс № 13» (12 сентября), «Евгений Онегин» (19 сентября). Театр принимает Самаркандский русский театр драмы (Республика Узбекистан), который представит комедию «Пять жен Насреддина» (9, 10 сентября), восточную сказку «Капризная принцесса» (10 сентября). 30 сентября драмтеатр с гастролями посетит Смоленский камерный театр, представив мистическую историю в двух действиях «Пиковая дама».

Театр «Дом Мейерхольда» также открывает новый театральный сезон. Зрители увидят такие спектакли, как «День человеческий» (4-5 сентября), «Легенда Раджастана» (13-14 сентября), «В открытом море» (19-20 сентября) и другие. Ожидаются гастроли московского «Театра на песке». С 7 по 10 сентября включительно артисты представят зрителям постановки «Удивительное путешествие озорника», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Маленький принц», «Помню» и другие.

Театр «Кукольный дом» приглашает маленьких зрителей на премьеры «Любопытный слоненок» (6-7 сентября), «Котенок по имени Гав» (13-14 сентября). 20-21 сентября можно будет побывать на спектакле «Счастливый день», 27-28 сентября — «Клоун и поросята».

Театр юного зрителя ждет на спектакли «Летучий корабль» (1, 28 сентября), «Небесный тихоход» (4 сентября), «Гроза» (13, 20 сентября) и другие.

Концерты и фестивали

С 5 по 7 сентября на улице Московской состоится IV Международный фестиваль сказок и ремесел «Толстопятый». От торгового центра «Высшая лига» до площади Ленина пройдут ярмарки, мастер-классы, театральные постановки. Фестиваль объединит сказочные традиции разных народов России. В программе — чувашские, якутские, казачьи и современные сказки, выступления писателей. Также пройдут бесплатные мастер-классы и мастер-шоу, на главной сцене состоится большая музыкальная программа.

6 сентября «Дом офицеров» приглашает на новый музыкальный спектакль «Дни на хуторе близ Диканьки». Это художественная фантазия о том, как могли бы развиваться события на известном хуторе спустя время.

В киноконцертном зале «Пенза» 10 сентября можно посетить программу оркестра CAGMO «Симфония „Король и Шут“ — двойной концерт», 19 сентября пройдет юбилейный концерт Гарика Сукачева.

20 сентября Центр культуры и досуга приглашает на концерт оркестра MUSE.

Пензенская областная филармония ждет на концерты органистов Ольги Котляровой (12 сентября), Тимура Хананова (19 сентября), трибьют-концерт струнного квартета «Tempo», который выступит с композициями группы «The Beatles» (14 сентября).