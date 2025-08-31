В Lego собрали успех

Lego связала лучший финансовый результат в своей истории с желанием родителей отучить детей от гаджетов. Продажи компании в деньгах по итогам первого полугодия достигли почти $5,5 млрд. Показатель вырос на 12% по сравнению с тем же периодом 2024-го. Гендиректор Lego Нильс Кристиансен заявил, что производителю удалось извлечь выгоду из стремления взрослых ограничить время, которое ребенок проводит со смартфоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Go Nakamura / File Photo / Reuters Фото: Go Nakamura / File Photo / Reuters

Конструкторы, пазлы, головоломки и мозаики набирают популярность на Западе, однако в России тренд, скорее, обратный, заметила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина: «Рынок игрушек именно для детей стагнирует. Они все больше увлекаются гаджетами, цифровыми играми, возврата к традиционному досугу еще не произошло. Но дети продолжают играть в конструкторы, сборные модели, настольные игры, потому что эта продукция очень активно используется в системе образования. Известно, что у нас государственным образованием охвачено практически 99% несовершеннолетних. При этом в тех же конструкторах, в том числе у Lego, очень много роботизированных моделей, когда дети не просто собирают детальки. Там подключаются разные решения, по сути, это уже робототехнический конструктор».

Значительный объем продаж конструкторов вызван интересом взрослой аудитории, утверждает вице-президент по детским товарам Inventive Retail Group Мария Голенкова. По ее словам, успехом пользуются не только модели популярного датского бренда:

«По нашим опросам, у нас доля взрослых, которые делают покупки для себя, составляет в среднем около 40%. Это очень значимая цифра, что еще раз говорит о том, что игрушка перестает быть исключительно детским продуктом.

Это в том числе то, что является коллекционной составляющей, что приятно подарить или иметь дома, чем можно оформить интерьер. Безусловно, та работа, которую Lego проделывает с магазинами, достойна всяческой похвалы. Речь о тренде на так называемый ритейлтейнмент, то есть опыт впечатлений, эмоций, который бренд пытается передать внутри торговых точек, предлагая прийти и совершить покупку офлайн. Несмотря на отсутствие компании в России, Lego продолжает показывать очень хорошие результаты продаж в нашем портфеле через параллельный импорт. Именно та часть ассортимента, которая заточена на взрослых, пользуется особым спросом. Причем это касается не только на продукции этого бренда, но и китайских компаний. Также заметен рост такой категории, как коллекционные фигурки».

По данным компании Mediascope, уже у трети детей в возрасте четырех-пяти лет есть собственные смартфоны. И родителям бывает непросто заменить гаджет игрушкой, отметила детский психолог-педагог Дарья Дугенцова: «Дело не только в телефоне или игрушке, а в том, какую роль они занимают в жизни ребенка. Смартфон привлекателен тем, что дает быстрые эмоции, быстрый дофамин, динамический поток картинок, игр, общения. В принципе, у ребенка может быть там в каком-то смысле вся жизнь. И чтобы снизить зависимость от экрана, нужно предложить детям альтернативу, которая будет не менее увлекательной, но при этом развивающей.

Такие конструкторы, как Lego, действительно помогают и дают возможность проявлять фантазию, строить что-то, создавать собственные миры. И это то, чего не хватает в готовом цифровом контенте.

Но важно понимать, что просто заменить телефон на игрушку не получится. Необходима вовлеченность родителя. Если мама и папа играют вместе, обсуждают постройки, придумывают истории, ребенок гораздо легче переключается, и тогда это действительно будет работать».

На вопрос о причинах приобретения гаджетов детям, половина родителей отвечает — «для безопасности». Еще 42% — делают это для развлечения ребенка, говорится в результатах опроса компании МТС. Какой бы ни был мотив, исключить телефон из жизни полностью не получится, считает психолог академии «Как здорово!» Елена Балакина: «Совсем отучить ребенка от использования гаджетов, в частности, от смартфона уже не представляется возможным. Лучше обучить детей цифровой гигиене. Они должны понять, что гаджеты — это только часть мира. Смартфон естественным образом может быть полезным, если использовать его для обучения и развития. Совсем без телефона ребенок может чувствовать себя оторванным от общества и неспособным следовать темпу своих друзей. Кроме того, полный запрет равно негативной реакции ребенка. Несомненно, зависимость от гаджетов может привести к ухудшению социальной жизни, психического или физического состояния. Также наблюдаются недостатки развития социальных навыков у таких деток. Ребенку сложнее коммуницировать в реальной жизни, он не любит слушать, с трудом выражает свои мысли».

Согласно данным опроса компании GWI, проведенному в 18 странах, дети начали самостоятельно ограничивать использование своих смартфонов для поддержания психического здоровья. Число подростков в возрасте от 12 до 15 лет, которые делают перерывы в работе со смартфонами, компьютерами и планшетами, с 2022 года выросло. В некоторых государствах — на 40%.

Юлия Савина